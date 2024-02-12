Çin Kalkınma Bankası, endüstriyel dönüşüm için 77,5 milyar dolar sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin Kalkınma Bankası, endüstriyel dönüşüm için 77,5 milyar dolar sağladı

Çin Kalkınma Bankası, endüstriyel dönüşüm için 77,5 milyar dolar sağladı

Çin Kalkınma Bankası (CDB), geçen yıl endüstriyel dönüşümü desteklemek amacıyla kilit sektörlere 551,8 milyar yuan (77,5 milyar dolar) mali kaynak sağladı. Banka, yeni nesil teknolojiler, enerji tasarrufu, çevre koruma ve biyoilaç sektörlerine yatırım yaparak ülkenin ekonomik toparlanmasına katkıda bulundu. CDB, ayrıca imalat sektörünün modernizasyonunu desteklemek için temel yazılım, elektronik materyaller ve akıllı şebeke alanlarında 76 projeye 27,3 milyar yuan (3,8 milyar dolar) aktardı.

12.02.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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Çin'in üç ana politika bankasından biri olan Çin Kalkınma Bankası (CDB), geçen yıl, endüstriyel dönüşüme yön verecek kilit sektörlere 551,8 milyar yuan (77,5 milyar dolar) mali kaynak sağladı.

CDB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın 2023'te kredi ve finansman hacmi 1,08 trilyon yuana (430 milyar dolar) ulaştı.

Asıl görevi ülkedeki büyük altyapı projelerini finanse etmek olan banka, ekonomide Kovid-19 sonrası toparlanmanın sıkıntılarının görüldüğü bir dönemde portföyünü nitelikli kalkınmayı destekleyecek projelerle genişletti.

Banka, yeni nesil enformasyon teknolojileri, yüksek teknoloji donanımları, yeni malzemeler, yeni enerji araçları, enerji tasarrufu, çevre koruma ve biyoilaç sektörlerindeki projelere 551,8 milyar yuan (77,5 milyar dolar) yatırım yaptı.

Sanayi zincirlerini güçlendirmek üzere yenilikçi teknolojilerde araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleyen banka, imalat sektörünün modernizasyonuna yönelik temel yazılım, elektronik materyaller, endüstriyel internet ve akıllı şebeke alanlarında 76 projeye 27,3 milyar yuan (3,8 milyar dolar) aktardı.

1994'te çıkarılan Politika Bankaları Yasası ile kurulan CDB, Çin İhracat-İthalat Bankası (Exim) ve Çin Tarım Kalkınma Bankası (ADBC) ile birlikte ülkenin üç ana politika bankasından biri konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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