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Çin menşeli ateşleyicilerin ithalatında dampinge karşı önlem devam edecek - Son Dakika
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Çin menşeli ateşleyicilerin ithalatında dampinge karşı önlem devam edecek

Çin menşeli ateşleyicilerin Türkiye'ye ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin devam etmesine karar verildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, yapılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin muhtemel olduğu belirlendi. Bu nedenle, Çin menşeli ateşleyicilerin ithalatında yüzde 24,55 oranında dampinge karşı önlem uygulanmaya devam edilecek.

Çin menşeli ateşleyicilerin ithalatında dampinge karşı önlem devam edecek
31.12.2023 - 09:45,
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Çin menşeli "ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)" ürünün ithalatı için uygulanan dampinge karşı önlemin devam etmesine karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu ürünün ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma neticesinde, Çin menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu nedenle, söz konusu ürünün ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin CIF bedelinin yüzde 24,55 oranında uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.???????

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin menşeli ateşleyicilerin ithalatında dampinge karşı önlem devam edecek - Son Dakika
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