Çin menşeli cam kapak ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem sürdürülecek - Son Dakika
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Çin menşeli cam kapak ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem sürdürülecek

13.05.2022 09:59
Çin menşeli cam kapak ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem sürdürülecek

Çin menşeli "yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları" ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin sürdürülmesine karar verildi.

Çin menşeli "yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları" ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin sürdürülmesine karar verildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Çin, Endonezya ve Hong Kong menşeli "yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları" ürününün ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturmada, Çin menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Tespitler doğrultusunda, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Buna göre, Çin menşeli "yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları" ürünü için kilogram başına 0,52 dolar dampinge karşı önlem uygulanacak.

Transmisyon zincirleri için de soruşturma devam edecek

Ticaret Bakanlığının bir diğer tebliğiyle de Çin menşeli "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ürününün ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması sonucunda alınan karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmasına devam edilecek. Çin menşeli "transmisyon zincirleri", "diğerleri" ve "aksamları" ürünleri için ton başına 1200 dolar dampinge karşı önlem uygulanacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Ticaret, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çin menşeli cam kapak ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem sürdürülecek - Son Dakika


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