Çin menşeli güneş paneli bağlantı kutusu ithalatına damping önlemi geldi - Son Dakika
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Çin menşeli güneş paneli bağlantı kutusu ithalatına damping önlemi geldi

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Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli güneş panelleri için bağlantı kutuları ithalatına dampinge karşı kesin önlem uygulanmasını kararlaştırdı. CIF bedeli üzerinden bazı firmalara yüzde 38,23, diğer tür iletkenli olanlarda diğerlerine yüzde 57,11 oranında önlem uygulanacak.

Çin menşeli güneş (solar) panelleri için bağlantı kutuları ithalatına yönelik dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Çin menşeli "güneş (solar) panelleri için bağlantı kutuları (junction box)" ile "diğer tür iletkenli olanlar" tanımlı "güneş panelleri için bağlantı kutuları" ürününe yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucu, söz konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanı'nın onayıyla söz konusu eşyanın Türkiye'ye ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verildi.

Buna göre Çin'den yapılan güneş (solar) panelleri için bağlantı kutuları ithalatında Zhejiang Twinsel Electronic Technology Co., Ltd, Risen (Ningbo) New Material Co., Ltd, QC Solar (Suzhou) Corporation ve QC Solar (JiangSu) Corporation firmalarına CIF bedelinin yüzde 38,23'ü kadar dampinge karşı önlem uygulanacak.

Ayrıca "diğer tür iletkenli olanlar" için bu oranın Zhejiang Chint Xinhui PV Co., Ltd. şirketine yüzde 38,23 ve diğerlerine yüzde 57,11 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiTicaret BakanlığıEkonomiEnerjiGüneşSon Dakika

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