Çin menşeli ürünlere karşı soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin menşeli ürünlere karşı soruşturma başlatıldı

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Ticaret Bakanlığı, yerli üreticilerin başvurusu üzerine Çin menşeli laminat parke ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi. İthalatta haksız rekabet ile mücadele amacıyla yürürlüğe giren tebliğ ile birlikte, dampinge karşı önlemin kalkması durumunda yerli üreticilerin zarar görebileceği belirlendi.

28.12.2024 13:46  Güncelleme: 14:53
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Çin menşeli "laminat parke" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine laminat parke ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin kalkması durumunda, üreticilerin zararının devam etmesinin muhtemel olduğu belirlendi.
İnceleme sonucunda soruşturma açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu da Çin menşeli "laminat parke" ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

Çin menşeli ürünlere karşı soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin menşeli ürünlere karşı soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yunus Durak:
    Tekstil başta olmak üzere, ithalatta çine elimiz kolumuz bağlandı, neden acaba 22 0 Yanıtla
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