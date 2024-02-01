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Çin, Mısır ve Rusya menşeli BOPP film ithalatına damping soruşturması açılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Çin, Mısır ve Rusya menşeli BOPP film ithalatına damping soruşturması açılacak

Çin, Mısır ve Rusya menşeli BOPP film ithalatına damping soruşturması açılacak

Ticaret Bakanlığı, Çin, Mısır ve Rusya menşeli çift yönlü gerdirilmiş polipropilen (BOPP) film ithalatına damping soruşturması açılması kararı aldı. Yerli üreticilerin başvurusu üzerine yapılan incelemede, damping marjlarının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edildi. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

01.02.2024 09:32
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Çin, Mısır ve Rusya menşeli çift yönlü gerdirilmiş polipropilen (BOPP) film ithalatına damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yerli üreticilerden yapılan başvuru üzerine, Çin, Mısır ve Rusya menşeli BOPP film için hesaplanan damping marjlarının, ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edildi.

İnceleme sonucunda, soruşturma açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu belirlenirken, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla söz konusu ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Öte yandan, Bakanlığın yayımlanan bir diğer tebliğle Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli "poliesterlerden" ürünü için uygulanan dampinge karşı önlemin süresinin 4 Ağustos 2024'te dolacağı ilan edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çin, Mısır ve Rusya menşeli BOPP film ithalatına damping soruşturması açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, Mısır ve Rusya menşeli BOPP film ithalatına damping soruşturması açılacak - Son Dakika
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