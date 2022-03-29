Çin Özel İşletmeler İçin Tahvil Finansmanı Desteğini Güçlendirecek - Son Dakika
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Çin Özel İşletmeler İçin Tahvil Finansmanı Desteğini Güçlendirecek

29.03.2022 16:52
Çin Özel İşletmeler İçin Tahvil Finansmanı Desteğini Güçlendirecek

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) — Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), ülkenin yüksek teknolojili ve gelişmekte olan stratejik sektörlerdeki özel işletmelerin kaynak toplamak amacıyla tahvil ihracı yapmalarını destekleyeceğini bildirdi. Komisyon, finansman hizmeti mekanizmasını daha da optimize etmek ve finansmanın etkinliğini artırmak için çaba gösterileceğini de kaydetti. CSRC, piyasa ve politika kurumlarını, özel işletmelerin tahvil finansmanı […]

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) — Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), ülkenin yüksek teknolojili ve gelişmekte olan stratejik sektörlerdeki özel işletmelerin kaynak toplamak amacıyla tahvil ihracı yapmalarını destekleyeceğini bildirdi. Komisyon, finansman hizmeti mekanizmasını daha da optimize etmek ve finansmanın etkinliğini artırmak için çaba gösterileceğini de kaydetti. CSRC, piyasa ve politika kurumlarını, özel işletmelerin tahvil finansmanı için kredi derecesini artırma desteği sağlamaya teşvik etti.

CSRC, geri satın alma finansman mekanizmasını kolaylaştırmak, finansal kurumları özel firmalarla iş bağlantılarını genişletmeye teşvik etmek ve bilgi ifşasının kalitesini iyileştirmek için önlemler alınacağını da belirtti. Çin'in özel firmaları, destekleyici bir politika ortamında son on yılda önemli bir ivme gösterdi ve 2012'de 10,86 milyon olan işletme sayısı 2021'de 44,58 milyona yükselerek, ülke çapındaki işletmelerin yüzde 92,1'ini oluşturdu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin Özel İşletmeler İçin Tahvil Finansmanı Desteğini Güçlendirecek - Son Dakika


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