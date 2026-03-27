Çin Sanayi Karları Yüzde 15,2 Arttı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de sanayi şirketlerinin karı, ocak-şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 15,2 yükseldi.

Çin'de sanayi şirketlerinin karı, geçen seneki düşük artışın ardından bu yılın ilk 2 ayında güçlü performans gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,89 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, ocak-şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 arttı.

Karlılıkta 2 ayda kaydedilen yükseliş, 2025 genelindeki yüzde 0,6'lık artışın üzerine çıktı.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, 2025'te önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti. Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pentagon, İran’a son darbeyi vurma planları yapıyor Pentagon, İran'a son darbeyi vurma planları yapıyor
Galatasaray’dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk Galatasaray'dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
Nereden nereye 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düştüler Nereden nereye! 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştüler
Kabul ederse paraya para demez Okan Buruk için sıraya girdiler Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar

09:54
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu Çuvalla para verecek
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu! Çuvalla para verecek
09:24
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı Ehliyete el konulacak
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak
09:20
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
08:20
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
08:04
Trump’ın tek sözü piyasayı alevlendirdi Altında toparlanma sinyali
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali
07:50
Barış görüşmeleri sürerken ABD’den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 10:13:19. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.