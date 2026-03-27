Çin Sanayi Karları Yüzde 15,2 Arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin karı, geçen seneki düşük artışın ardından bu yılın ilk 2 ayında güçlü performans gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,89 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, ocak-şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 arttı.

Karlılıkta 2 ayda kaydedilen yükseliş, 2025 genelindeki yüzde 0,6'lık artışın üzerine çıktı.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, 2025'te önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti. Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.