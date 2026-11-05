Çin, SoftBank'ın ABB'nin robotik birimini 5,4 milyar dolara almasını engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çin, SoftBank'ın ABB'nin robotik birimini 5,4 milyar dolara almasını engelledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çin, ABB'nin robotik biriminin SoftBank'a 5,4 milyar dolara satılmasını engelledi. Kararın ardından SoftBank hisseleri yüzde 6,8 düşerken ABB hisselerinde yüzde 0,6'lık gerileme görüldü; şirketler diyaloğu sürdürdüklerini açıkladı.

Çin, İsviçre merkezli teknoloji şirketi ABB'nin robotik biriminin, Japon yatırım grubu SoftBank tarafından satın alınmasına yönelik 5,4 milyar dolarlık anlaşmayı engelledi.

ABB'den yapılan açıklamada, Çin Yabancı Yatırımların Güvenlik İncelemesi Çalışma Mekanizması Ofisinin, şirketin ülkedeki robotik biriminin SoftBank tarafından satın alınmasını yasakladığı bildirildi.

Anlaşmanın onaylanmaması kararının ardından SoftBank hisseleri yüzde 6,8 değer kaybederken, ABB hisselerinde yüzde 0,6'lık sınırlı düşüş yaşandı.

Yapay zeka modellerinin eğitilmesinden endişe ediliyor

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Çinli otoriteler, robotik sektörüne ait kritik verilerin yurt dışına aktarılabileceğinden ve bu verilerin yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Alıcı konumundaki SoftBank, önde gelen yapay zeka geliştiricisi OpenAI'ın en büyük yatırımcıları arasında.

Ekim 2025'te duyurulan anlaşmaya göre ABB, robotik birimini 5,375 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden SoftBank Group Corp'a devretmek üzere sözleşme imzalamıştı.

Yasal onay süreçlerinin takibini üstlenen SoftBank ise Çin'in ret kararı hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

Şirketler, yaşanan olumsuz gelişmeye rağmen sürece ilişkin yakın diyalogları ve yapıcı çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Analistler, şirketlerin Çinli rekabet otoritelerinden daha önce onay almış olması nedeniyle bu nihai engelleme kararının piyasalar için büyük bir sürpriz olduğunu ifade etti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) bünyesindeki ilgili güvenlik kurulları, ülkede ulusal güvenliği etkileyebilecek yabancı yatırımları denetleme yetkisine sahip.

İsviçre merkezli ABB, dünya çapında 140 yılı aşkın geçmişi ve yaklaşık 110 bin çalışanıyla elektrifikasyon ve otomasyon sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama
Bir ilimiz yasta Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu
16:07
CHP, Mustafa Sarıgül’ün ipini çekti
CHP, Mustafa Sarıgül'ün ipini çekti
16:05
Bahçelievler’deki göçükte 1 can kaybı
Bahçelievler'deki göçükte 1 can kaybı
16:02
Fenerbahçe’de müjdeler peş peşe Taraftar bayram edecek
Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek
15:49
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yarın sözleşme imzalayacak
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yarın sözleşme imzalayacak
15:32
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 16:19:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Çin, SoftBank'ın ABB'nin robotik birimini 5,4 milyar dolara almasını engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android