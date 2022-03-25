Çin, Tahıl Üretimini Desteklemek İçin Önlemler Alıyor - Son Dakika
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Çin, Tahıl Üretimini Desteklemek İçin Önlemler Alıyor

25.03.2022 16:51
Çin, Tahıl Üretimini Desteklemek İçin Önlemler Alıyor

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) — İki bakanlık, tarım malzemelerindeki fiyat artışlarının neden olduğu artan harcamalarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için çiftçilere bir kerelik sübvansiyonları artıracağını açıkladı. Bakanlıklar, 6,67 milyon hektarlık yüksek standartlı tarım arazisinin geliştirilmesini desteklemeyi ve tarım makinelerinin satın alımı ve uygulaması için sübvansiyon sağlamayı sürdürecek. Mısır ve soya fasulyesi ekimi için de sübvansiyonlar […]

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) — İki bakanlık, tarım malzemelerindeki fiyat artışlarının neden olduğu artan harcamalarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için çiftçilere bir kerelik sübvansiyonları artıracağını açıkladı. Bakanlıklar, 6,67 milyon hektarlık yüksek standartlı tarım arazisinin geliştirilmesini desteklemeyi ve tarım makinelerinin satın alımı ve uygulaması için sübvansiyon sağlamayı sürdürecek. Mısır ve soya fasulyesi ekimi için de sübvansiyonlar sunulacak ve çiftçilerin çıkarlarının etkin bir şekilde korunması amacıyla pirinç ve buğday için asgari alım fiyatı uygun şekilde artırılacak.

Bu arada bakanlıklar, tahıl ve petrol üretimi için endüstriyel parklar ve gruplar inşa etmek, bu yolla entegre sanayi zincirleri formüle etmek için çağrıda bulundu. Bakanlıklar, zararlıların ve hastalıkların önlenmesi ve kontrolünü desteklemek için afet yardım fonlarının artırılacağını ve mali sigortanın iyileştirileceğini de açıkladı.

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Mısır, Tarım, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin, Tahıl Üretimini Desteklemek İçin Önlemler Alıyor - Son Dakika


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