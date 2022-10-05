Bisikletlerin kauçuk lastik ve parçalarına ilişkin ithalat önlemi devam edecek - Son Dakika
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Bisikletlerin kauçuk lastik ve parçalarına ilişkin ithalat önlemi devam edecek

05.10.2022 09:06
Bisikletlerin kauçuk lastik ve parçalarına ilişkin ithalat önlemi devam edecek

Çin Tayvanı, Vietnam, Sri Lanka menşeli, bisiklette kullanılan kauçuk lastik ile aksam ve parçalarına ilişkin yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin devam etmesi kararlaştırıldı.

Çin Tayvanı, Vietnam, Sri Lanka menşeli, bisiklette kullanılan kauçuk lastik ile aksam ve parçalarına ilişkin yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin devam etmesi kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli "bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler", "bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler" ve "diğerleri, aksam ve parçalar (yalnız dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)" ile "diğerleri, aksam ve parçalar (yalnız iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)" ürünleri ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasıyla alınan kararlar duyuruldu.

Soruşturma sonucunda mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanı'nın onayıyla, yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Buna göre, adı geçen ülkelerden yapılan bisiklet lastik ile aksam ve parçası ithalatına kilogram başına 0,73 ile 2,02 dolar arasında dampinge karşı önlem uygulanacak.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Sri Lanka, Vietnam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bisikletlerin kauçuk lastik ve parçalarına ilişkin ithalat önlemi devam edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bisikletlerin kauçuk lastik ve parçalarına ilişkin ithalat önlemi devam edecek - Son Dakika
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