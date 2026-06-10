Çin-Türkiye Demiryolu İşbirliği Anlaşması

İstanbul merkezli Pasifik ISR Demiryolu Lojistik ve Ticaret AŞ ile Çin'in Guangzhou şehrinde faaliyet gösteren Guangzhou Communications Investment International Train Operation Management Co. Ltd, Guangdong eyaletini Türkiye üzerinden Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya bağlayacak koridorda, haftada iki kez tarifeli blok tren seferleri düzenlenmesini içeren işbirliği anlaşmasına imza attı.

Pasifik ISR Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kanioğulları ve Guangzhou Communications Investment International Train Operation Management Co. Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Wu Qing tarafından imzalanan mutabakat kapsamında Guangzhou'dan Türkiye'ye ilk deneme seferinin Temmuz 2026'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Anlaşma kapsamında taraflar, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Çin ile Türkiye'yi birbirine bağlayan ve buradan Avrupa, Orta Doğu, Birleşik Krallık ile Afrika'ya uzanan uluslararası lojistik koridorunun geliştirilmesine katkı sağlayacak.

İşbirliği sayesinde söz konusu hatta ilk kez haftada iki kere düzenli tarifeli blok tren seferleri hayata geçirilecek.

Sabit gün ve saatlerde gerçekleştirilecek seferler, ihracatçılara öngörülebilir transit süreleri ve düzenli hizmet kapasitesi imkanı sunarken standartlaştırılmış güzergah, transit takvimi ve fiyatlandırma esaslarına dayalı entegre bir taşımacılık ağı oluşturulmuş olacak.

Taraflar ayrıca Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi kapsamında operasyon takvimi, yük takibi ve gümrük süreçlerinin koordinasyonunu geliştirmek üzere ortak çalışmalar yürütecek.

İşbirliği çerçevesinde özelleştirilmiş tren seferleri, sınır ötesi e-ticaret taşımacılığı ve soğuk zincir lojistiğine yönelik özel hizmetlerin de hayata geçirilmesi planlanırken bu yapının, Türkiye'nin uluslararası lojistik ağlarındaki konumunu güçlendirerek bölgesel bir dağıtım ve aktarma merkezi rolünü desteklemesi ve Türk ihracatçılarına ve Orta Koridor üzerindeki ülkelere, yeni pazarlara daha hızlı erişim imkanı sunması hedefleniyor.

Taraflar, Çin'in en büyük bölgesel ekonomisi olan Guangdong eyaletini Türkiye üzerinden Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya bağlayacak koridorun yalnızca bir demir yolu projesi değil, üç kıtayı entegre eden stratejik bir lojistik vizyonun parçası olduğunu değerlendiriyor.

Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında yükün yalnızca geçtiği bir transit ülke olmaktan çıkarılıp, yükün depolandığı, işlendiği, yönetildiği ve yeniden dağıtıldığı bir lojistik ve üretim merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Anlaşma ile Türkiye içinde de serbest bölge ve sanayi bölgelerini kapsayan daha geniş bir lojistik altyapı koordine edilecek.