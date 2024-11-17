Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Türkiye'den 15 firma katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Türkiye'den 15 firma katıldı

Çin Uluslararası İthalat Fuarı\'na Türkiye\'den 15 firma katıldı

2024 yılında düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Türkiye'den 15 firma yer aldı. Ege İhracatçı Birlikleri liderliğindeki milli katılım, önemli iş bağlantılarına ve yeni fırsatlara kapı araladı. Fuarda Türkiye'nin Çin'e ihracatında artış hedefleniyor.

17.11.2024 12:45  Güncelleme: 12:53
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Dünyanın en büyük ithalat fuarı ve Çin'in en prestijli fuarlarından biri olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), 2024 yılında da önemli iş bağlantılarına sahne oldu. Türkiye Milli Katılım organizasyonu, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) liderliğinde gerçekleştirilirken, Türkiye'den 15 firma fuara katıldı. Bu firmaların 13'ü gıda sektöründe faaliyet gösterirken, diğer iki firma farklı sektörlerde Türkiye'yi temsil etti.

Dünyanın en büyük ithalat fuarı ve Çin'in en prestijli fuarlarından biri olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), 2024 yılında da önemli iş bağlantılarına sahne oldu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından bizzat planlanan, önerilen ve teşvik edilen önemli bir etkinlik. Fuarın açılışı Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Qiang'ın katılımı ile gerçekleştirildi. 129 ülkeden 3 bin 496 katılımcı fuarda yer aldı. Türkiye'den Çin'e yapılan ihracat 2024 yılının Ocak – Ekim döneminde yüzde 4,8 artışla 2 milyar 598 milyon dolara yükseldi. Çin'e ihracatımızı uzun vadede 12 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Yüksek Katma Değerli Tarım Ürünleri Ticaretinin Kolaylaştırılması konulu bir toplantıya da katıldık. Bu toplantı, Çin ile tarım ürünleri ticaretinde yeni fırsatların kapısını aralamak adına büyük önem taşıyor. Önümüzdeki yıl milli katılım ile fuara katılan firmalarımızın sayısının artması için devlet desteğinin artırılması, sektör özelinde tanıtımlar yapılması planlarımız var. Kozmetik sektörü bunlardan biri" dedi.

Nanjing Belediye Başkanı ile Yiwu Belediye Başkanı ziyareti

Fuarda standımızı Nanjing Belediye Başkanı ile Yiwu Belediye Başkan Yardımcısının ziyaret ettiğini ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, "Daha önce İzmir'i ziyaret eden ve çok iyi izlenimlerle ayrıldığını belirten Nanjing Belediye Başkanı ile önümüzdeki aylarda İzmir ile kardeş şehir protokolünün imzalanması için bir ziyaret gerçekleştireceğimizi ilettik. Ayrıca Yiwu Belediye Başkan Yardımcısı, İzmir'i ve Ege Bölgesi'ni çok merak ettiklerini Yiwuli vatandaşlara buralara turistik seyahat düzenlemeleri için teşvik edeceğini belirtti" diye konuştu.

Export Bahrain ile iş birliği protokolü

Fuar sırasında bir çok kurumla görüşmeler gerçekleştirildiğini, Export Bahrain kurumu ile "Mutabakat Zaptı" imzalandığını açıklayan Başkan Ertan sözlerine şöyle devam etti: "Bahreyn Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak 2018 yılında kurulmuş, Bahreynli işletmelerin ticaretini geliştirmeyi amaçlayan Export Bahrain kurumunun üyeleri ile EİB üyeleri arasında ticaret hacminin geliştirmesinin hedeflendiği "Mutabakat Zaptı" ile firmalarımızın Bahreyn'e olan ihracatının artırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Canlı yayınlar 1 milyon kişi tarafından takip edildi

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "Fortune 500 listesinde yer alan 297 firmanın fuarda stantı vardı. CIIE 2024 katılımcıları tarafından, bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla, toplamda 80,1 milyar dolar değerinde iş bağlantısı gerçekleştirildi. Fuar süresince sosyal medya hesabımızdan katılımcı firmalarımız ve fuar sırasında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz ile ilgili paylaşımlar yaptık. 7 Kasım ve 8 Kasım'da yaptığımız canlı yayınlar 1 milyon kişi tarafından takip edildi. Yıl boyunca EIB sosyal medya hesaplarımız üzerinden firmalarımızın Çin pazarında tanıtımlarını yapmaya devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden, ekibimiz ve anlaşmalı influencerlarımız ile hazırlayacağımız içerikler sayesinde Türk markalarının değerini Çinli alıcılar ile buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Fuarın destek tutarı artırılmalı

Fuarda 77 ülkeden milli katılım organizasyonunun yer aldığını ifade eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu ise "Ülkemizden katılan firma sayısını artırıp, ülke pavyonumuzu daha görkemli bir hale getirmemiz gerekiyor. Diğer 76 ülke karşısında öne çıkmak istiyorsak mutlaka katılımı azami seviyeye çıkarmalıyız. Bunun yolu da firmalarımıza Ticaret Bakanlığınca sağlanan desteği artırmaktan geçiyor" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Türkiye'den 15 firma katıldı - Son Dakika

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