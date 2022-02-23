Çin ve İsrail menşeli bazı emniyet camları ithalatına karşı önlem uygulanacak - Son Dakika
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Çin ve İsrail menşeli bazı emniyet camları ithalatına karşı önlem uygulanacak

23.02.2022 08:38
Çin ve İsrail menşeli bazı emniyet camları ithalatına karşı önlem uygulanacak

Çin ve İsrail menşeli "temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları" ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Çin ve İsrail menşeli "temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları" ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, Çin ve İsrail menşeli "temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları"na yüzde 32,05 ile 66,1 arasında, Çin menşeli "kurşuna dayanıklı olanlar" ile İsrail menşeli "kurşuna dayanıklı olanlar" ve "kurşuna dayanıklı düz emniyet camları"na yüzde 10 dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. Önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde uygulama, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Gazete, İsrail, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çin ve İsrail menşeli bazı emniyet camları ithalatına karşı önlem uygulanacak - Son Dakika


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