Çinli BYD, Avrupa\'daki ilk otomobil fabrikasını Macaristan\'da kuracak

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa'daki ilk otomobil fabrikasını Macaristan'da kuracağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, fabrikanın, Macaristan'ın güneyindeki Szeged şehrinde kurulacağı belirtildi.

Fabrika, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumundaki şirketin, Avrupa'da kuracağı ilk otomobil üretim tesisi olacak.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bölgede binlerce yeni istihdam yaratacak tesisin, "Macaristan'ın ekonomik tarihindeki en büyük yatırımlardan biri" olacağını ifade etti.

Hükümetin, fabrikanın kurulması için BYD'ye mali teşvik sağlayacağını kaydeden Szijjarto, söz konusu yatırımın, "Macaristan'ın küresel elektrikli otomotiv dönüşümündeki konumunu güçlendireceğini" vurguladı.

Macaristan, son yıllarda elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryalarının imalatı için ülkeye çektiği yabancı yatırımlarla öne çıkıyor.

Güney Koreli Samsung, Çinli CATL ve diğer uluslararası batarya üreticileri, Macaristan'da üretim tesisleri kuruyor. CATL'in Debrecen şehrindeki 100 gigavat saat kapasiteli batarya fabrikası, bunların en büyüğü konumunda bulunuyor.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2017'de Macaristan'ın Komarom şehrinde, bir elektrikli kamyon fabrikası kurmuştu.