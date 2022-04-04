Çinli otomobil üreticisi BYD benzin ve motorinle çalışan araçların üretimini durdurdu - Son Dakika
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Çinli otomobil üreticisi BYD benzin ve motorinle çalışan araçların üretimini durdurdu

04.04.2022 18:13
Çinli otomobil üreticisi BYD benzin ve motorinle çalışan araçların üretimini durdurdu

Çinli otomobil üreticisi BYD, benzin ve motorinle çalışan geleneksel otomobillerin üretimine geçen aydan itibaren son verdiğini duyurdu.

Çinli otomobil üreticisi BYD, benzin ve motorinle çalışan geleneksel otomobillerin üretimine geçen aydan itibaren son verdiğini duyurdu.

Şirket, yaptığı açıklamada, gelecekte yalnızca "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan, şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlar üreteceğini bildirdi.

Açıklamada, şirketin piyasadaki mevcut benzin ve motorinli araçları için teknik servis ve satış sonrası destek hizmetlerini sürdüreceği ifade edildi.

Şirket verilerine göre BYD, martta 104 bin 338 binek araç satarken, bunun 50 bin 674'ü şarj edilebilen hibrit, 53 bin 664'ü tam elektrikli modeller olurken benzin ve motorinli araç satılmadı.

BYD, Çin'de elektrikli araç pazarında en büyük paya sahip bulunuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Tragger, Benzin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çinli otomobil üreticisi BYD benzin ve motorinle çalışan araçların üretimini durdurdu - Son Dakika


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