Türkiye'de bir otomobil fabrikası daha kuruluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de bir otomobil fabrikası daha kuruluyor

Türkiye\'de bir otomobil fabrikası daha kuruluyor

Çin'in önde gelen otomotiv şirketlerinden Chery, Türkiye'ye büyük bir yatırım yapmayı planlıyor. Samsun'da 1 milyar dolarlık yatırımla açılacak otomobil fabrikasının 5 bin kişiye iş imkanı sağlaması bekleniyor.

26.03.2025 16:16
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Türkiye'de otomotiv sektörüne ilişkin büyük bir adım atılıyor. Çinli elektrikli otomobil şirketi Chery, Samsun'da 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Yeni nesil araçların üretileceği tesis, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chery'nin Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteyle kuracağı tesis yatırımı için şirket temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

Çinli otomotiv devi Chery'den Türkiye'ye dev yatırım

Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi tanıtım programı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'ye yatırım yapan şirketlere teşekkür belgesi verildi.

Yayında Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteyle kurulacak tesiste Chery paydaşlara yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretileceği ve projenin Ar-Ge merkezi içereceği ifade edildi.

Yatırımın 1 milyar dolar olmasının planlandığı ve 5 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade edildi.

Ekonomi Türkiye, Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Samsun, Finans, Dünya, Chery, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de bir otomobil fabrikası daha kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • BURAK HANZADE:
    yarın kayyum atayıp çökerler adamların malına haramzade akp 38 100 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Bir iki sene sonra kapanır gider buraya çivi çakmaya gelmez. 32 73 Yanıtla
  • Fatih Dağcı:
    Ee hani TOGG a muhalefet olanlara kızıyordu şimdi bu kendi ayağını kurşun sıkmak değil mi... yemin ederim her şey keyfime göre döndünya meselesi 26 33 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp:
    koyu chp li burak hanzade yazdı seni kim fonluya bize bi cvp ver israil amerika avrupa fonlandığın ülkeyi söyle yada şöyle sorayım hangi ülkedesin sen ordan yazıyon korkak burak hanzade 24 11 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Reis Koç ları bitirmeye kararlı her alanda önünü kesiyor koç un bakalım kazanan kim olacak. 17 16 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Yalan haber alğı operasyonu bu kaos ortamına kimse gelip para yatırmaz ülkedekiler kaçarken neye gelsin güven yok adalet hiç yok 6 9 Yanıtla
  • 149614:
    Bizim yerli yatırımcılarımız dış ülkelere gidiyor. Yabancılar buraya mı geliyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun 10 4 Yanıtla
  • My Way:
    Korkak ödlek Burak Hanzikim 4 8 Yanıtla
  • Sk 06:
    üretim değil montaj fabrikaları nerede motor üretildi neden bir tek video yok yersen 5 3 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Chery Avrupa engelini Türkiye üzerinden aşmaya çalışıyor biraz okuyup araştırın ağ Avrupa da engellemeler yaşıyor Chery Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılmaya çalışıyor 0 0 Yanıtla
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