Çinli rakipler Alman devi zorladı! Binlerce çalışanını işten çıkaracak

Elektrikli araçlara geçişin ve artan küresel rekabetin etkileri Almanya otomotiv sektörünü derinden sarsıyor. Bosch, Reutlingen fabrikasında 1.100 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirket, tesisi yarı iletken üretimine odaklayacak. Şirket, 2029 yılına kadar yaklaşık 1.100 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

"FABRİKANIN GELECEĞİ İÇİN ŞART"

Bosch'un Reutlingen tesisinde yaklaşık 10.000 kişi çalışıyor. Şirket, elektronik kontrol üniteleri ve direksiyon sistemleri üretiminin artık rekabetçi olmadığını belirterek, fabrikanın odağını yarı iletken üretimine kaydıracağını bildirdi. Bosch'un yarı iletken operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Dirk Kress, "Avrupa kontrol üniteleri pazarı oldukça fiyat odaklı ve yeni girenlerin rekabeti çok sert. Bu dönüşüm kolay değil, ancak fabrikanın geleceğini garanti altına almak için şart" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre, şirketin bu kararı almasının arkasında kötüleşen otomotiv pazarı, yüksek üretim maliyetleri ve Avrupa'daki üreticiler üzerindeki artan dış rekabet baskısı yer alıyor. Ayrıca, ABD ile küresel ticaret ortakları arasındaki gümrük savaşları da sektördeki belirsizlikleri derinleştiriyor.

ÇİNLİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİCİLERİ ALMANYA'YI ZORLADI

Bosch, Almanya'daki üretim varlığını sürdürmekte kararlı olduğunu belirtse de, Salı günkü açıklama; elektrikli mobiliteye geçişin, yükselen Çinli rakiplerin maliyet baskılarıyla birleştiğinde, köklü üreticileri nasıl zorladığını açıkça ortaya koydu.

Şirket, işten çıkarmaların hangi zaman çizelgesine göre yürütüleceğini ya da etkilenen çalışanlara yeniden beceri kazandırma veya farklı bölümlerde görevlendirme seçeneklerinin sunulup sunulmayacağını henüz doğrulamadı.