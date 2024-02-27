Çinli yatırımcıların Avrupa\'daki şirket devralma işlemleri en düşük seviyeye geriledi

Çin merkezli yatırımcıların Avrupa'da şirket devralma işlemleri geçen yıl 119 satın almayla 2012'den beri en düşük seviyesine geriledi.
Denetim ve danışmanlık şirketi EY, "Almanya ve Avrupa'daki Çin yatırımları 2023" raporunu açıkladı. Buna göre, Avrupa'da şirket devralmalarında Çinli alıcıların sayısı giderek azalıyor. Çin merkezli şirketlerin Avrupa'da 2022'de 139 olan satın alma işlemi 2023'te 119'a düştü.
Raporda, Çin'in Avrupa'da şirket satın alma ve birleşme işlemlerindeki zirvesinin görüldüğü 2016 yılında 309 Çinli şirketin satın alma işlemi yaptığı hatırlatılarak, geçen yıl yatırım ve devralmaların değerinin 4,3 milyar dolardan 2 milyar dolara düştüğüne dikkat çekildi.
Almanya'da Çinli yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen devralma ve yatırımların sayısı ise geçen yıl 26'dan 28'e yükseldi. Söz konusu yatırımların zirveye çıktığı 2016'da 68 olarak kayıtlara geçmişti.
Almanya'daki yatırım hacmi ise 202 milyon dolarla 2010'dan bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam ise Çinli şirketlerin uluslararası yatırımcı gruplarının bir parçası olduğu girişimlere yapılan risk sermayesi yatırımlarını içermiyor.
EY Avrupa Batı Bölgesi Ortağı ve Çin İş Hizmetleri Başkanı Yi Sun, "Almanya'da Çinli şirket devralma sayısındaki hafif artış henüz trendin tersine döndüğünü göstermiyor." ifadesini kullandı.
Çinli şirketlerin Avrupa'da şirket devralma konusunda temkinli davrandığını vurgulayan Yi Sun, "Bu aynı zamanda Çin'deki ekonomik durum ve Çinli şirketlerin mali durumundan da kaynaklanıyor. Birleşme ve satın alma yoluyla Avrupa'ya açılmak şu anda birçok Çinli şirketin kurumsal stratejisinde yüksek bir öncelik değil. Çinli şirketler kendi iş durumlarını ve mevcut yatırım portföylerini iyileştirmeye odaklanıyorlar. Bu kısmen Avrupa'daki; örneğin otomotiv sektöründeki yatırımların ayrılmasını da içeriyor. Avrupa'da satın almalar daha az önemli hale gelirken, bazı Çinli yatırımcılar Avrupa'da özellikle elektrikli otomobil ve batarya alanlarında mega fabrikalar kurmaya odaklanıyor." yorumunu yaptı.
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