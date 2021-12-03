Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi

Marmaris ilçesinde sonbahar yağmurları ardından sarp tepelerdeki sık ormanlık alanlardaki çam ağaçları altında kendiliğinden yetişen, halk arasında sofraların eti olarak bilinen çıntar mantarı tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 40 liradan satışa çıkarılan çıntar yarım kiloluk poşetlerde satılmaya başlandı. Tezgahlarda yerini alır almaz yerleşik yaşayan yabancıların yanı sıra Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi. Halk pazarında çıntarın satılmaya başlandığını öğrenen çok sayıda kişi yüksek fiyatına rağmen kısa sürede tezgahları boşalttı. Marmaris başta olmak üzere Gökova, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde ilk yağmur sonrası çıkan, doğada kendiliğinden yetişen çıntar mantarı, kırsal mahallelerde yaşayan birçok kişinin de ekmek kapısı oldu.

"TOPLAMASI ZAHMETLİ OLDUĞU İÇİN PAHALI"

Köyceğiz'in dağlarından topladığı çıntar mantarını Marmaris halk pazarında satışa çıkaran Zeynep Gülercan, "Dağlık alanlarda toplaması zahmetli bir mantar olduğu için fiyatı bu kadar pahalı. 20 kilogram toplayıp pazara getirdim. Şu anda kalmadı. Genelde yarım kilo alıyorlar" dedi.

Pazarcı Halime Sevgen ise "Yağmur sonrası çıkan mantardır. Sofraların eti olarak bilinir. Fiyat yüksek olunca yarım kiloluk poşetlerde satıyoruz. İki saat içinde yaklaşık 10 kilogram mantarım bitti" ifadelerini kullandı.

"SOFRALARIN ETİ OLARAK BİLİNİR"

Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri de "Çıntar mantarı, şemsiye gibi geniş olup kızıla çalan turuncumsu renkte bir mantar türüdür. Ormanlık alanlarda özellikle çam ağaçlarının dökülen yaprakların altında doğal olarak kendiliğinden çıkar. Sonbaharın ilk yağmurları ardından görülmeye başlar. Muğla'nın özellikle kırsal mahallelerinde oturanlar, bu mantarı sofraların eti olarak bilir. Et tadı verir ve çok lezzetlidir. Bu tür zehirli değildir. 3 şekilde yemek olarak hazırlanabilir. En çok tercih edilen mangaldır. Fırında ve kavurma olarak hazırlanması en bilindik şeklidir" diye konuştu.