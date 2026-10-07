CIP Ortağı Sorensen, şebekeye üretim kadar hızlı yatırım gerektiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CIP Ortağı Sorensen, şebekeye üretim kadar hızlı yatırım gerektiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CIP Kıdemli Ortağı Sorensen, enerji dönüşümünde şebeke yatırımlarının üretim kadar hızlı artırılması gerektiğini söyledi. Sorensen, gelecek 20-25 yılda ihtiyaç duyulan altyapı için 20 trilyon doları aşan yatırım gerektiğini belirtti.

Küresel enerji dönüşümünde yenilenebilir kapasitenin artırılması kadar bu elektriği taşıyacak şebekelerin geliştirilmesi de kritik önem taşıyor. Yetersiz şebeke kapasitesi yeni projelerin sisteme bağlanmasını zorlaştırırken, uzun izin süreçleri ve yatırım ortamındaki belirsizlikler de dönüşümün hızını sınırlıyor.

Danimarka merkezli küresel enerji altyapısı yatırım şirketi Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) Kıdemli Ortağı Ole Kjems Sorensen, enerji dönüşümünün uzun süre ağırlıklı olarak yeni üretim kapasitesi üzerinden ele alındığını belirterek, şebeke yatırımlarının da aynı hızda artırılması gerektiğini söyledi.

Gelecek 20-25 yılda ihtiyaç duyulan altyapının kurulması için 20 trilyon doların üzerinde yatırım gerektiğini ve şebeke yatırımlarının yalnızca kamu kaynaklarıyla karşılanmasının zor olduğunu dile getiren Sorensen, "Yeni finansman modellerine ihtiyacımız var. Özel sermayenin kamuya ait iletim şirketleriyle birlikte yatırım yapmasının önünü açmalıyız." dedi.

Enerji dönüşümünün hızlandırılmasında hükümetlerin önemli rol üstlendiğini ifade eden Sorensen, özellikle şebeke altyapısının geliştirilmesi, izin süreçlerinin hızlandırılması ve yatırımcılar için öngörülebilir bir piyasa oluşturulması gerektiğini söyledi.

Sorensen, hükümetlerin özel yatırımların önünü açacak uzun vadeli ve istikrarlı düzenlemeler oluşturmasının önemine dikkati çekerek, "Yatırımcılar önlerini görebilmeli. Önümüzdeki 10-20 yılda nasıl bir yol izleneceğini bildiklerinde çok daha fazla özel sermayeyi harekete geçirmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

"COP31'de hedeflerden uygulamaya geçilmeli"

COP31'de hükümetlerin yeni hedefler belirlemekten çok mevcut hedeflerin uygulanmasına odaklanması gerektiğini ifade eden Sorensen, "Artık hedef belirleme aşamasını geride bıraktık. Şimdi asıl mesele, bu hedefleri nasıl hayata geçireceğimiz." diye konuştu.

Kamu desteğinin doğrudan sübvansiyon anlamına gelmediğini belirten Sorensen, fark sözleşmeleri gibi uzun vadeli mekanizmaların yenilenebilir enerji projelerine öngörülebilirlik sağlayabileceğini söyledi.

Sorensen, özellikle hızlı büyüyen gelişmekte olan ülkelerde yeni elektrik talebinin de hızla arttığına işaret ederek, bu pazarlarda yenilenebilir enerji yatırımlarının iklim açısından daha büyük etki yaratabileceğini dile getirdi.

Danimarka deneyiminde ülkeler arası bağlantılar öne çıkıyor

Danimarka'nın yenilenebilir enerjiyi elektrik sistemine entegre etme deneyiminin diğer ülkeler için de önemli örnekler barındırdığını belirten Sorensen, ülkeler arasındaki elektrik bağlantılarının bu süreçte kritik rol oynadığını ifade etti.

Sorensen, elektrik sistemlerinin birbirine bağlanmasının çözümün önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, Danimarka'nın, Norveç ile elektrik bağlantısı sayesinde Norveç'in hidroelektrik kapasitesinden bir enerji depolama kaynağı gibi yararlanabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
EkonomiŞebekeŞebekeEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Derileri çürüyor sandılar Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev Mekke’de üs seçeneği masada Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada
11:18
Sıra geldi Kaan Ayhan’a Sadece 1 dakika oynamıştı
Sıra geldi Kaan Ayhan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı
10:52
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay’dan ilk sözler: İzmir’i güzel şeyler bekliyor
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
10:45
Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı Cemil Tugay, Erdoğan’ı takibe aldı
Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı
10:26
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 11:25:49. #7.13#
SON DAKİKA: CIP Ortağı Sorensen, şebekeye üretim kadar hızlı yatırım gerektiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei