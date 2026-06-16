Ciro Endeksi Nisan'da Yüzde 35,2 Arttı - Son Dakika
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Ciro Endeksi Nisan'da Yüzde 35,2 Arttı

16.06.2026 10:49
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TÜİK verilerine göre, 2026 Nisan ayında toplam ciro endeksi yıllık bazda %35,2 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi Nisan 2026'da yıllık bazda yüzde 35,2 arttı.

TÜİK, 2026 yılı Nisan ayına ilişkin Ciro Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık bazda yüzde 35,2, aylık bazda ise yüzde 1,6 arttı.

Verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,2 artış gösterdi.

Alt detaylara bakıldığında, yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 40,1 arttı. Aynı dönemde inşaat ciro endeksi yüzde 32,2, ticaret ciro endeksi yüzde 33,5 ve hizmet ciro endeksi yüzde 34,3 oranında yükseldi.

Aylık verilerde ise toplam ciro endeksi Nisan 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, sanayi sektörü ciro endeksi aylık bazda yüzde 3,7 artış gösterirken, inşaat ciro endeksi yüzde 6,9 yükseldi. Aynı dönemde ticaret ciro endeksi yüzde 0,6 azaldı, hizmet ciro endeksi ise yüzde 4,1 arttı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ciro Endeksi Nisan'da Yüzde 35,2 Arttı - Son Dakika

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