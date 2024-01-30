Citibank\'a dolandırıcılık mağdurlarına koruma sağlamadığı gerekçesiyle dava açıldı

Ekonomi

NEW New York Başsavcısı Letitia James, dolandırıcılık mağdurlarına koruma sağlayamadığı ve mağdurların zararını karşılamayı reddettiği gerekçesiyle Citibank'a dava açtı.

Eyalet Başsavcılığından yapılan açıklamada, açılan davada Citibank'ın yetkisiz hesap devralmalarını durdurmak için güçlü korumalar uygulamadığı, hesap sahiplerini, hesapları saldırıya uğradıktan ve fonlar çalındıktan sonra hakları konusunda yanılttığı ve dolandırıcılık mağdurlarına yasa dışı bir şekilde, geri ödeme yapmayı reddettiğinin öne sürüldüğü bildirildi.

Başsavcılığın, bankanın dolandırıcılık faaliyetlerine uygun ve hızlı yanıt vermediğini tespit ettiği belirtilen açıklamada, Citibank'ın zayıf güvenliğinin bir sonucu olarak, New York'taki müşterilerin milyonlarca dolarını dolandırıcılara ve bilgisayar korsanlarına kaptırdığı vurgulandı.

Açıklamada, Başsavcı James'in Citibank'ı, müşterilerini korumadaki başarısızlığından sorumlu tutmaya çalıştığı, Bankanın zarara uğrayan New Yorklulara faizle geri ödeme yapmasını, cezalar ödemesini ve dolandırıcıların tüketicilerin fonlarını çalmasını önlemek için gelişmiş savunma yöntemleri benimsemesini talep ettiği aktarıldı.

James, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankaların parayı saklamak için en güvenli yer olduğunun düşünüldüğünü ancak Citibank'ın ihmalinin dolandırıcıların milyonlarca doların çalınmasına neden olduğunu belirtti.

Birçok New Yorklunun faturalarını ödemek veya tasarruf yapmak için çevrim içi bankacılığa güvendiğinin altını çizen James, "Eğer bir banka müşterilerinin hesaplarını güvence altına alamazsa en temel görevini yerine getirmiyor demektir. Citibank'ın müşterilerin hesaplarından milyonlarca doların çalınmasını koruma ve önleme konusundaki başarısızlığının hiçbir mazereti olamaz." ifadelerini kullandı.