Citroen Ami Türkiye yollarına çıktı

Citroen, Aralık 2021 yılı sonundan bu yana kurumsal müşterilerine satışını gerçekleştirdiği yüzde 100 elektrikli aracı Ami'yi son tüketici ile buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, ulaşım gereksinimlerine çözüm üretme ilkesiyle yenilikleri ortaya koymaya devam ediyor.

Hem ürünleriyle hem de hizmetleriyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran marka, geçmişten gelen bu geleneğini tamamen elektrikli "Ami – 100% electric" ile geleceğe taşıyor. 2021 Aralık ayında Türkiye yollarına kurumsal müşterilerle çıkan Citroën Ami, şimdi ise son tüketiciye ulaşıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte mobilite ihtiyacına elektrikli ve kolay bir çözüm sunan Ami, online satış yoluyla Citroen müşterileriyle buluştu.

Ami, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkanının yanı sıra sessiz ve dingin bir sürüş sağlıyor. 45 km/saate kadar hızlara ulaşabilen Ami -100% ëlectric, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet.Öte yandan Ami, tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor.

Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabilirken, şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 3 saat içinde yüzde 100 şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.

-"Citroen Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Ami'nin her yaştan kullanıcı için uygun bir çözüm olmasıyla bambaşka bir deneyim sunduğunu vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Her zaman müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ami modelimizi de Türkiye pazarına sunarken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aldığımız karşılıkla görüyoruz. Şehir içi mobilite çözümü Citroen Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor.

Lansmanımızdan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirdik. Perakendede ise hali hazırda 300'den fazla müşteri aracı almak için ön talep oluşturdu. Bu sene içerisinde tedariğe bağlı olarak parekende kanalında 500 adet civarında satış öngörüyoruz. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami'nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz."

Alkım, Ami tamamen online bir satış yolculuğu olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kentsel ve kent çevresine yönelik tamamen elektrikli ulaşım aracı Ami sadece ulaşımı değil, hayatı her anlamda kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda müşterilerin çevrimiçi yolculuğunun bir parçasını oluşturuyor. Sadece sürüş özellikleriyle değil, hayatı her anlamda daha akıcı ve daha pratik kılmayı hedefleyen Ami – 100% electric, dijital dünya üzerinden; araç paylaşımı, farklı sürelerde kiralama veya satın alma olsun çeşitli formüllerle kullanıcıların ulaşıma erişimlerini kolaylaştırıyor.

O yüzden iş yapış tarzımızı da biraz değişikliğe gitmeye karara vererek, Ami'yi müşterilerimize tamamen online bir yolculuk ile sunmak için adımlarımızı attık. Web sitemiz üzerinden bayilerimizin de entegre olduğu sistemle bir tıkla Ami'nin satın alma yolculuğunu tamamlıyoruz. Üstelik bu online satın alma yolculuğunda Citroen AMI satın alacak her müşterimize de aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi ayrıcalıklı bir hizmet sunacağız."