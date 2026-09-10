Çivril\'de tarım krizi masaya yatırıldı, kiraz üreticisi ağaç söktü

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen basın toplantısında, tarımsal üretimde artan maliyetler, düşen ürün fiyatları ve ihracatta yaşanan sorunlar ele alındı.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere ile Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul, İki Sıfır Kafe Çamlık'ta düzenlenen toplantıda ilçenin tarımsal üretimindeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda başta kiraz, şeftali, elma ve üzüm olmak üzere birçok üründe üretim miktarının artmasına rağmen iç piyasadaki talebin ve ihracatın aynı seviyede yükselmemesinin fiyatları olumsuz etkilediği belirtildi.

Kiraz üreticisi maliyetlerin altında kaldı

Belediye Başkanı Semih Dere, Çivril'in önemli tarımsal ürünlerinden kirazda üreticinin bu sezon beklediği geliri elde edemediğini söyledi. Hasat döneminde özellikle işçilik giderlerinin önemli bir yük oluşturduğunu belirten Dere, bazı üreticilerin ürünlerini satmasına rağmen elde ettiği gelirin toplama masraflarını karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti. Kiraz üretiminde yaşanan sıkıntının yalnızca bu sezonla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Dere, fiyatların üreticinin gelecek yıllardaki üretim kararlarını da doğrudan etkilediğini kaydetti. Dere, bazı üreticilerin ürün ağaçtayken kiraz ağaçlarını sökmek zorunda kaldığını belirterek, tarımda geçici desteklerden ziyade uzun vadeli politikaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

"Kalıcı çözümler gerekiyor"

Belediye Başkanı Semih Dere ise tarım sektöründeki sorunların yalnızca yerel yönetimlerin sağlayabileceği desteklerle çözülemeyeceğini söyledi. Üreticinin sürdürülebilir şekilde üretim yapabilmesi için uzun vadeli ve kapsamlı tarım politikalarına ihtiyaç bulunduğunu belirten Dere, geçici uygulamalar yerine kalıcı çözümler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Şeftalide arz artışı fiyatları düşürdü

Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul da ilçede şeftali üretiminde önemli bir artış yaşandığını belirtti.

Geçen yıl yaklaşık 45-50 bin ton seviyesinde bulunan şeftali üretiminin bu sezon 80-85 bin tona ulaşmasının beklendiğini aktaran Özkul, üretimdeki yükselişin pazardaki fiyatlara aynı oranda yansımadığını söyledi.

Bazı şeftali çeşitlerinde kilogram fiyatının 10 liraya kadar gerilediğini belirten Özkul, ihracata uygun ürünlerin ise daha yüksek fiyatlardan alıcı bulabildiğini ifade etti. Özkul, ihracat imkanlarının sınırlı kalması halinde ürünün meyve suyu fabrikalarına yöneldiğini, burada oluşan fiyatların ise üreticinin hasat giderlerini karşılamakta yetersiz kaldığını dile getirdi.

Elmada rekolte beklentisi 185 bin ton

Çivril'de elma üretiminde de yüksek rekolte beklendiğini aktaran Özkul, geçen yıl yaklaşık 125 bin ton olan üretimin bu yıl 180-185 bin tona çıkabileceğini söyledi. Üretim miktarındaki artışın pazarlama imkanlarıyla desteklenmemesi durumunda elma üreticisinin de fiyat baskısıyla karşı karşıya kalabileceğini belirten Özkul, tarımsal üretimde planlama kadar güçlü pazarlama kanallarının oluşturulmasının da önem taşıdığını kaydetti.

Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına dikkat çekildi

Toplantıda, tarımsal ürünlerde üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki farkın da önemli bir sorun olduğu ifade edildi. Özkul, çiftçinin düşük fiyata sattığı ürünün tüketiciye ulaşana kadar birkaç kat daha yüksek fiyatlarla satılabildiğini belirterek, üreticinin emeğinin karşılığını alamadığı, tüketicinin ise ürünü yüksek fiyattan almak zorunda kaldığı bir piyasa yapısının sürdürülebilir olmadığını söyledi. Fiyat oluşumundaki sorunların giderilmesi ve piyasa denetimlerinin daha etkin yapılması gerektiğini dile getiren Özkul, hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak bir sistem kurulması çağrısında bulundu.

"İhracat pazarları çeşitlendirilmeli"

Meyve üretiminde yüksek rekoltenin tek başına yeterli olmadığını belirten Özkul, Türkiye'nin farklı ihracat pazarlarına yönelmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Rusya pazarına olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini ifade eden Özkul, farklı ülkelerde yeni pazarların oluşturulmasının üreticinin elini güçlendireceğini kaydetti. Soğuk hava depolarının ürünlerin pazarlanması için belirli bir süre avantaj sağladığını aktaran Özkul, ancak bu sürede ihracat bağlantısı kurulamadığında ürünlerin düşük fiyatlarla sanayiye yönlendirildiğini belirtti.