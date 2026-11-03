Çivril'de yaklaşık 10 yıldır bekleyen hayvan barınağı 30 bölümle yıl sonunda açılacak - Son Dakika
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Çivril'de yaklaşık 10 yıldır bekleyen hayvan barınağı 30 bölümle yıl sonunda açılacak

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Çivril\'de yaklaşık 10 yıldır bekleyen hayvan barınağı 30 bölümle yıl sonunda açılacak
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Çivril'de 2016'da kaba inşaatı tamamlanan ancak yıllardır atıl kalan hayvan barınağında çalışmalar yeniden başladı. Belediye kendi bütçesiyle yıl sonuna kadar 30 bölümlü tesisi tamamlayıp sahipsiz hayvanların bakım ve tedavi koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında kaba inşaatı tamamlanan ancak çeşitli nedenlerle yıllardır atıl durumda kalan hayvan barınağında çalışmalar yeniden başladı. Çivril Belediyesi tarafından kendi bütçe ve imkanlarıyla sürdürülen çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanarak tesis hizmete açılacak.

Yaklaşık 10 yıldır tamamlanmayı bekleyen hayvan barınağında çalışmalar, yaklaşık bir ay önce yeniden başlatıldı. Belediyenin yürüttüğü çalışmalarla tesisin eksiklikleri giderilerek sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve barınma ihtiyaçlarına uygun hale getirilecek.

Barınakta 30 ayrı bölüm bulunacak

Hayvanların ihtiyaçları ve sağlık durumları göz önünde bulundurularak planlanan tesiste toplam 30 ayrı bölüm yer alacak. Kediler için özel bakım alanlarının oluşturulacağı barınakta, acil müdahale gerektiren hasta köpekler için de ayrı bölümler hazırlanacak. Hasta, saldırgan ve çevre açısından risk oluşturabilecek hayvanların birbirinden ayrı koşullarda barındırılması sağlanacak. İzinlerin alınmasının ardından bölgenin tel örgülerle çevrilmesi, su ve yiyecek noktalarının oluşturularak, hayvanların ihtiyaç duyacağı malzemeler yerleştirilecek.

Yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

Çivril Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Genç, yaklaşık 10 yıldır tamamlanamayan barınaktaki çalışmaların belediyenin kendi bütçesi ve imkanlarıyla sürdürüldüğünü belirtti. Çalışmalara yaklaşık bir ay önce yeniden başladıklarını ifade eden Genç, tesisin yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Barınağın hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki sahipsiz hayvanların bakım ve tedavi imkanlarının iyileştirilmesi, daha sağlıklı koşullarda barındırılması ve hayvanlarla ilgili ihtiyaçlara daha etkin çözümler sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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