Cizre'de Fıstık ve Badem Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Cizre'de Fıstık ve Badem Projesi Başladı

Cizre\'de Fıstık ve Badem Projesi Başladı

Cizre'de 50 çiftçiye fıstık ve badem fidanı dağıtıldı, tarımda yeni bir döneme geçiliyor.

06.05.2025 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde proje kapsamında badem ve fıstık yetiştiriciliğinin gelişimi için 50 çiftçiye fidan dağıtımı yapıldı. İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve beraberindeki kurum müdürleri, fidanların dikildiği alanı inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen 2.5 milyon TL tutarında badem ve fıstık yetiştiriciliği geliştirilmesi için 50 çiftçiye fidanları dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve beraberindeki kurum müdürleri, fidanların dikildiği alanı inceledi.

Kocapınar köyündeki fidan dikim etkinliğine katılan Kaymakam Baycar, amaçlarının boş tarım arazilerinin değerlendirilip Cizre'yi bir fıstık merkezi yapmak olduğunu söyledi. Fıstçıkçılığın ve tarımın gelişmesi için Cizre'deki her türlü ortamın uygun olduğunu belirten Baycar, Cizre'nin Türkiye'nin en sıcak bölgelerinden ve birçok boş arazinin olduğunu kaydetti. Bu arazilerde tarım yapmak istediklerini ifade eden Baycar, "Tarımı geliştirmek istiyoruz. Çiftçilerimizin fıstıkçılıkla, zeytincilikle buraları doldurmalarını arzu ediyoruz. 2.5 milyon TL'lik projemizi 50 vatandaşımızla fıstık ekerek ve etrafında vatandaşlarımızın değerli arazilerini tel çitle çevirerek başlattık. Bu günde daha önce başlatılan fidan dikiminin son aşamasına tarım müdürümüz, jandarma komutanımız, kurum müdürlerimiz, çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte şahitlik edip bu programı icra ettik. Amacımız beş yıl sonra fıstıkçılığın burada bir ekonomik değere ulaşmasını sağlamak ve buna öncülük etmektir. Gelin bu boş arazileri dolduralım" dedi.

Aşağıçeşme köyünde salatalık serasını da yerinde inceleyen Kaymakam Baycar, "Biz, sayılarının her geçen gün artmasını istiyoruz. Çünkü ürettikçe kendi kendimize yeter duruma geleceğiz ve tarım ürünlerinin fiyatları da alım gücüne bağlı olarak daha uygun hale gelecek. Bizim potansiyelimiz var. Cizre Barajı'nın da yapımına başlandı ve sulu araziye geçeceğiz. Baraj tamamlandıktan sonra bu ovaların tamamı sulanacak. Dolayısı ile çiftçilerimizin sayısının artması ile burası inşallah bir tarım memleketi olacak ve her türlü ürünü özellikle sulu tarım yapılabilecek ürünleri de ekme fırsatına kavuşacağız" ifadelerinde bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Çevre, Cizre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cizre'de Fıstık ve Badem Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Yok böyle kavga Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi
U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı Polis sahaya indi U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi
İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze’de yerleşim bölgesini havaya uçurdu İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu
Galatasaray’dan Osimhen’e özel görülmemiş drone gösterisi şovu Galatasaray'dan Osimhen'e özel görülmemiş drone gösterisi şovu
Altın mı gümüş mü ABD’li banka yatırımcılar için tercihini yaptı Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı
Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu
Microsoft, Skype’ı kullanımdan kaldırdı Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 14:39:31. #7.13#
SON DAKİKA: Cizre'de Fıstık ve Badem Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.