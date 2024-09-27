CMA, Amazon'un Anthropic Ortaklığını Onayladı

Ekonomi

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Amazon'un yapay zeka girişimi Anthropic ile ortaklığına onay verdi.

CMA'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon'un Anthropic ile ortaklığının, rekabet kaygılarına yol açmadığı için daha derin bir soruşturmaya sevk edilmeyeceğine karar verildi.

Böylece, Amazon'un Anthropic'e yaptığı 4 milyar dolar yatırımı içeren ortaklığı İngiltere rekabet otoritesinin onayını aldı.