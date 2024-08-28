Çocukların Ağız ve Diş Bakımı Hayat Boyu Devam Etmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çocukların Ağız ve Diş Bakımı Hayat Boyu Devam Etmeli

Medipol Sağlık Grubu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Çocuk Diş Hekimi Ceren Ergin, ağız ve diş bakımının ilk dişlerin çıkmasıyla başlayarak yaşam boyu devam etmesi gereken oldukça önemli bir süreç olduğunu belirtti.

28.08.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medipol Sağlık Grubu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Çocuk Diş Hekimi Ceren Ergin, ağız ve diş bakımının ilk dişlerin çıkmasıyla başlayarak yaşam boyu devam etmesi gereken oldukça önemli bir süreç olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ergin, Sağlık Bakanlığı'nın 2018'de Türkiye-Ağız ve Diş Sağlığı Profili Araştırma Raporu'na göre diş çürüğünün küreseldeki en yaygın ağız sağlığı problemi olarak görüldüğünü hatırlatarak, çocukların ağız bakımı doğumdan sonra başlarken diş bakımı ise ilk dişlerin çıkması ile birlikte başladığını belirtti.

Çocuklarda ağız ve diş bakımının doğumdan itibaren hayat boyu sürmesi gerektiğini aktaran Ergin, "Çocuklarda ağız ve diş bakımı tüm hayatı etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Ergin, anne ve babaların büyük bir önemle çocuklarının ağız ve diş bakımlarının üzerinde durmaları gerektiğini kaydederek, "Okul çağındaki çocuklar karışık dişlenme dönemindedir. 6 yaşında süt dişlerinin en gerisinden ilk daimi dişler olan 6 yaş dişleri çıkar. 7-8 yaşlarında öndeki kesici dişler değişir. Ağız içerisinde hem süt dişleri hem de daimi dişlerin bulunduğu bu karışık dişlenme dönemi 13-14 yaşına kadar sürer. Süt dişleri çocukların konuşmasını, beslenmesini ve güzel bir gülümsemeye sahip olmalarını sağlayarak estetik görünüm kazanmalarının yanı sıra en önemli görevleri daimi dişlere yer tutmak ve çene gelişimine rehberlik etmektir." açıklamasını yaptı.

Süt dişlerinin sağlıklı bir biçimde görevlerini tamamlayıp yerlerini daimi dişlere bırakmaları gerektiğine işaret eden Ergin, bu sebeple daimi dişlere göre daha kolay ve daha hızlı çürüme eğiliminde olan süt dişlerindeki çürükler veya iltihapların mutlaka tedavi ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Ergin, çocukların çürüğün ilk belirtilerini fark edemeyebileceğini ve ağrı başladığında tedavi için geç kalınmış olabileceğini aktararak, "Bu nedenle çocukların ağız ve diş sağlığını korumak için bu dönemdeki diş fırçalama ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, özellikle de 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolleri ve koruyucu uygulamalarla desteklendiğinde çürüksüz, sağlıklı dişlere sahip sağlıklı bireyler yetişir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuklara su ile çalkalama alışkanlığı kazandırılmalı"

Karbonhidrat içeren besin ve asitli içeceklerin ara öğünlerde tüketilmesi diş minesinin zayıflamasına neden olduğuna dikkati çeken Ergin, "Asitli içecek ve karbonhidrat içeren besinler tüketildikten sonra fırçalama yapılmazsa çürük oluşumu için gerekli ortam sağlanmış olur. Bu nedenle bu gıdaların alımından sonra çocuklara en azından su ile çalkalama alışkanlığı mutlaka kazandırılmalıdır veya bir bardak su içirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ergin, bebeklerde bazen süt dişlerinin sürmesiyle birlikte özellikle üst çene ön bölgesindeki dişlerde kahverengi ve küçük lekeler görülebildiğini kaydederek, bebeklerdeki lekelerin diş çürükleri olduğunu ve bu çürükler nedeniyle dişlerin kırılacağını belirtti.

Biberon çürüğünün çok hızlı ilerleyen bir çürük olduğunu ve müdahale edilmezse alt kesici dişleri de içine alabileceğine işaret eden Ergin, "Biberon çürüğünden korunmak için geceleri, bebekleri ağzında biberonla uyutmamak, sütün içerisine tatlandırıcı gıdalar katmamak gerekir. Unutulmamalıdır ki gece tükürük salgılanması azaldığı için dişler çürümeye daha müsaittir. Bu sebeple şekerli gıdalarla bebekler uyutulmamalıdır." bilgisini paylaştı.

Tatil döneminde diş bakımının unutulmaması gerektiğini aktaran Ergin, özellikle dersleri yoğun olan çocukların ihmal edilen tedavilerini telafi etmek için ara tatilin güzel bir fırsat olacağını kaydetti.

Ergin, çocukların birçoğu diş hekimlerine karşı büyük bir korkuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aile içerisinde yaramazlık yapan çocuklarını engellemek adına ebeveynlerin onları diş hekimlerine götürmekle tehdit etmeleri, diş hekimi koltuğundan korkmalarına neden olur. İleri yaşlarda da bu korku, 'dental fobi' olarak kişilerin hayatlarına yerleşir. Çocukların diş kontrollerinin ilk dişin çıkışından itibaren başlaması gerekir. Böylece çocuklar diş hekimlerine daha kolay alışır ve korkuları engellenebilir."

Kaynak: AA

Diş Sağlığı, Ekonomi, Çocuk, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çocukların Ağız ve Diş Bakımı Hayat Boyu Devam Etmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Domates eken çiftçinin isyanı Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı’na sitem etti Domates eken çiftçinin isyanı! Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı'na sitem etti
11:13 İlk 3’e bankalar damga vurdu İşte 2023’te en çok vergi ödeyen 100 şirket İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
09:48 Maymun çiçeği hızla yayılıyor Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı Maymun çiçeği hızla yayılıyor! Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 11:58:27. #1.11#
SON DAKİKA: Çocukların Ağız ve Diş Bakımı Hayat Boyu Devam Etmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement