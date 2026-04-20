Coğrafi İşaretler İçin Mentörlük

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ACİMER), kentte coğrafi işaretli ürünlerin başvuru süreçlerine bilimsel yön veriyor ve süreci üstlenmek isteyenlere mentörlük yapıyor.

ACİMER, coğrafi işaret potansiyeli taşıyan ürünleri araştırarak, tescil başvurularından denetim mekanizmalarına kadar sürecin her aşamasında yol gösteriyor.

Başvuru dosyalarının hazırlanması, eksikliklerin giderilmesi ve denetim sonrası sorumlulukların doğru şekilde yerine getirilmesi için danışmanlık hizmeti sunan ACİMER, aynı zamanda sempozyumlar, bilimsel toplantılar ve akademik yayınlarla sürece katkı sağlıyor.

ACİMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zanbak, AA muhabirine, ürünlerin başvuru süreçleri ve tescillendikten sonraki aşamada yönetişim ve denetim ayaklarının nasıl olması gerektiğiyle ilgili akademik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Antalya Valiliği öncülüğünde kentin 19 ilçesinde coğrafi işaret komisyonu kurulduğunu belirten Zanbak, "Geçtiğimiz yıl 33 olan coğrafi işaret başvurusu bugün 183'e çıktı. 19 ürünümüz tescil edilmişti, bugün 20 tescilimiz var. Dolayısıyla toplamda 203-204 ürün coğrafi işaret tescilli ve başvuru aşamasında diyebiliriz." dedi.

Sürecin her aşamasında üreticilerin bilinçlenmesi ve denetim mekanizmalarının doğru işletilmesinin önem taşıdığını anlatan Zanbak, şöyle devam etti:

"Antalya'da coğrafi işaret seferberliği ilan edilince ilçeler birçok ürünün başvuru sürecini kendileri üstlenmek istedi. Biz de mentörlük yapıyoruz. Bize danıştıklarında tescil başvurusunda eksiklik olup olmadığını, hangi dosyalarla güçlendirilmesi gerektiğini aktarıyoruz. Tescillendikten sonra üstlenecekleri sorumlulukları ve denetimin nasıl olacağı ve bunlarla ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalışıyoruz."

Korkuteli Yelten tarhanası ve Side narı, tescil için değerlendirme aşamasında

Korkuteli Yelten tarhanası için geçen yıl tescil başvurusu yaptıklarını aktaran Zanbak, "Korkuteli'mizin Yelten kasabasının çok özgün bir tarhanası var. Türkiye'nin her yerinde tarhana var fakat oradaki tarhanaya 'boy otu' dediğimiz özellikli bir ot giriyor. Dolayısıyla üretim aşaması biraz daha farklı. Biz üniversite olarak Yelten tarhanasının başvurusunu geçen yıl yaptık, şimdi revizyon aşamasında diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Manavgat Side bölgesinde üretilen Side narının tescil başvurusunu da üstlendiklerini, şimdi Türk Patent ve Marka Kurumunda değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyen Zanbak, şunları kaydetti:

"Side narını neden seçtik? Yüzyıllardır Side'de yer alan bir ürün. Bir ürünün tescillenebilmesi için en az 30 yıl orada üretilmesi lazım. Side narı yüzyıllardır orada, Side aslında 'nar' demek her şeyden önce. Antik çağda, mesela oradaki buluntularda ya da tarihi eserlerde, paralarda nar resimleri görüyoruz. Orada bir üretim olduğuyla, narla ilgili söylemler çıktı onları belgeledik ve Türk Patent ve Marka Kurumuna sunduk. Böylelikle aslında tescil başvuru aşamasını güçlendirdik diyebiliriz. Yüzyıllardır orada, kökeni orada demenin başka bir yolu bu. Özetle biz üniversite olarak, Antalya özelinde yapılan başvuruların ve tescillendikten sonraki aşamada yönetişim ve denetim ayaklarının nasıl olması gerektiğiyle ilgili kenti mümkün olduğu kadar aydınlatmaya çalışıyoruz."