Coğrafi İşaretler Zirvesi Antalya'da

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yerel değerler, uluslararası pazarlarda buluşacak. Zirve 16-18 Nisan'da gerçekleşecek.

Antalya'da yapılacak "2. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi"nde yerel değerler küresel pazarlarla buluşacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ACİMER) ile Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağının (YÜCİTA) işbirliği yaptığı zirve, 16-18 Nisan'da ATSO ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticileri, uluslararası kuruluşların temsilcilerini, yerel yönetimleri ve gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini Antalya'da bir araya getirecek zirvede, coğrafi işaretlerin otel ve restoran menülerine entegrasyonu ile kadın ve kooperatiflerin başarı hikayeleri konuşulacak.

Zirvedeki "Sütün Beyaz Yolculuğu" başlıklı oturumda, Türkiye'nin tescilli peynir mirasının yanı sıra diğer dünya lezzetlerinin hikayeleri ele alınacak.

Etkinlik kapsamında, Antalya'nın tescilli lezzetlerinin deneyimleneceği tadım stantları kurulacak.

Son gün "Yerel Mirasın Muhafızları" ödül töreni ile sonuç bildirgesinin açıklanacağı zirve, 18 Nisan'daki Zeytinpark, Antalya Reçelcisi saha ziyaretleri ve Aspendos gezisi ile sona erecek.

Kaynak: AA

Gastronomi, Etkinlik, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
Nijerya’da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı Nijerya'da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı

16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:22:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.