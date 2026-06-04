Coğrafi işaretli Honaz Kirazında hasat başladı

Coğrafi işaretli Honaz Kirazında hasat sezonu başladı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon dileyerek, Honaz Kirazının dünya pazarlarında ilçenin önemli bir markası olmaya devam ettiğini vurguladı.

Denizli'nin önemli tarımsal değerlerinden biri olan ve coğrafi işaret tesciline sahip Honaz Kirazında hasat sezonu başladı. Lezzeti, aroması ve kalitesiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi gören Honaz Kirazı, bu yıl da dünya pazarlarına ulaşmak için dalından toplanıyor.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üreticilere bereketli bir sezon diledi. Honaz Kirazının ilçenin en önemli markalarından biri olduğunu vurgulayan Kepenek, ürünün birçok ülkeye ihraç edilerek hem üreticilerin emeğini hem de Honaz'ın adını uluslararası pazarlara taşıdığını belirtti. Başkan Kepenek açıklamasında, "Coğrafi işaretli Honaz Kirazının hasat sezonu başladı. Kalitesi ve lezzetiyle ilçemizin önemli değerlerinden biri olan Honaz Kirazı, dünyanın birçok ülkesine ihraç edilerek hem üreticilerimizin emeğini hem de Honaz'ımızın adını uluslararası pazarlara taşımaya devam ediyor. Bir yıl boyunca emek veren tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, hasat sezonunun bol ürünlü, bereketli ve kazançlı geçmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Honaz'da başlayan hasatla birlikte üreticiler, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alabilmek için yoğun mesaiye başladı.

Bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan Honaz Kirazı'nın bu sezon da yüksek ihracat rakamlarına ulaşması bekleniyor. - DENİZLİ