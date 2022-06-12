Coğrafi işaretli Karacabey soğanının rekoltesinde artış bekleniyor - Son Dakika
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Coğrafi işaretli Karacabey soğanının rekoltesinde artış bekleniyor

12.06.2022 11:02

Bursa'nın Karacabey ilçesinde coğrafi işaret tescilli soğanın hasadına başlandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde coğrafi işaret tescilli soğanın hasadına başlandı.

Karacabey Ovası'nın humuslu ve kolay işlenebilen verimli topraklardan oluşması nedeniyle lezzetiyle öne çıkan soğanın üretim alanı geçen seneye göre artış gösterdi.

Geçen yıl 26 bin dekar alana ekilen ve 71 bin ton alınan üründe, bu sene 28 bin dekardan fazla alanda ekim yapılarak 80 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Hasada birkaç gün önce başlayan üreticiler, tarlalarda işçileriyle çuvallara doldurdukları ürünü satış noktalarına ulaştırıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, tarih, turizm, kültür ve sanayi kenti Bursa'nın tarımda da Osmanlı döneminden bu yana önemli rol üstlendiğini söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) Karacabey soğanının 2017'de coğrafi işaret tescilinin yapıldığını belirten Aygül, "Geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon ton soğan üretildi. Karacabey soğanında geçen yıl 26 bin 290 dekar alanda üretim yapıldı, 71 bin 414 ton üretim sağladık. Bu sene üretim alanımız 28 bin dekarın üzerinde, üretim miktarımızın da 80 bin tona yakın olmasını bekliyoruz. Böylece geçtiğimiz yıla göre daha fazla soğan üretip halkımızın sofrasına ulaştıracağız." dedi.

Aygül, Bursalı çiftçilerin geçen yıl verimli bir dönem geçirdiğini anlatarak, bu sene sadece soğan değil, diğer tarım ürünlerinin de rekoltelerinin artmasını öngördüklerini aktardı.

Dekarda 6,5-7 ton rekolte bekleniyor

Aygül, hem besleyici hem de şifalı bir ürün olan soğanın, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Karacabey soğanında bu sene dekar başına 6,5-7 ton rekolte tahmin ettiklerine değinen Aygül, şunları kaydetti:

"Sezonun güzel geçmesini, bereketli olmasını, çiftçilerimizin daha çok kazanç elde etmesini diliyorum. Ürün bol olacak, tüketim ihtiyaçları ve dış satım ihtiyaçları dikkate alındığında yurt içine ve yurt dışına soğanımızı pazarlayarak hem çiftçimizin hem vatandaşımızın hem de ihracatçımızın yüzünü güldüreceğiz. Karacabey'de olduğu gibi diğer ilçelerimizde de daha fazla üretim yapmak, daha çok tarım ürünü yetiştirerek sofralarımızı zenginleştirmek istiyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmadan halkımızın gıda ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Bakanlığımız hiçbir karış toprak boş kalmasın diye sürekli bize talimatlarda bulunuyor. Biz de bu amaca uygun olarak sahada çiftçilerimizi ikna ederek üretim yapmalarını sağlıyoruz. Bu işte büyük katkı veren çiftçilerimizin ellerini öpüyoruz. Onlar varsa biz varız. Cefakar üretimin hakkını da vermek lazım."

İlçede 10 yıldır soğan üreticiliği yapan Ali Mert Irgat ise yaklaşık 200 dekara ektiği ürünün hasadının iyi gittiğini belirterek, "Şu an piyasanın durumu iyi, mutluyuz. Rekolte ve fiyatlardan memnunuz. Buradan İstanbul, Ankara ve Bulgaristan'a ürün gönderiyoruz." diye konuştu.

Coğrafi işaretli Karacabey soğanının rekoltesinde artış bekleniyor
Coğrafi işaretli Karacabey soğanının rekoltesinde artış bekleniyor
Coğrafi işaretli Karacabey soğanının rekoltesinde artış bekleniyor
Coğrafi işaretli Karacabey soğanının rekoltesinde artış bekleniyor

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Kaynak: AA

Karacabey, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaretli Karacabey soğanının rekoltesinde artış bekleniyor - Son Dakika

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