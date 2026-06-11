Taşköprü sarımsağına stratejik yol haritası - Son Dakika
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Taşköprü sarımsağına stratejik yol haritası

Taşköprü sarımsağına stratejik yol haritası
11.06.2026 17:57  Güncelleme: 18:07
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Türkiye'nin coğrafi işaretli ve AB tesciline sahip en önemli tarım ürünlerinden biri olan Taşköprü sarımsağının ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü arttırmak amacıyla hayata geçirilen proje ile yol haritası hazırlanacak.

Türkiye'nin coğrafi işaretli ve AB tesciline sahip en önemli tarım ürünlerinden biri olan Taşköprü sarımsağının ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü arttırmak amacıyla hayata geçirilen proje ile yol haritası hazırlanacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) 2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında, Taşköprü Belediyesi tarafından yürütülecek proje çerçevesinde Taşköprü sarımsağının üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçleri analiz edilerek sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek bir stratejik yol haritasının hazırlanması amaçlanıyor. Taşköprü Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninde, projenin protokol sözleşmesi Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan tarafından imzalandı.

Yol haritası hazırlanacak

Türkiye'de sarımsak üretiminin simge merkezlerinden biri olan Taşköprü'de yıllık yaklaşık 25 bin ton üretim gerçekleştirilirken, 2 bin 531 üretici geçimini bu önemli tarımsal üründen sağlıyor. Ancak mevcut depolama ve pazarlama altyapısındaki eksiklikler nedeniyle ürünün önemli bir bölümü hasat döneminde piyasaya sürülüyor ve üreticiler çoğu zaman düşük fiyatlarla satış yapmak zorunda kalıyor. Proje ile Türkiye'nin coğrafi işaretli ve AB tesciline sahip en önemli tarım ürünlerinden biri olan Taşköprü sarımsağının ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor.

KUZKA desteğiyle hazırlanacak stratejik yol haritasının, Taşköprü sarımsağının depolama, pazarlama ve markalaşma kapasitesini güçlendirerek üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasına, tarımsal ticaretin gelişmesine ve Türkiye'nin coğrafi işaretli tarımsal markaları arasında daha güçlü bir konuma taşınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Mehmet Akif Eraslan, proje kapsamında Bölgede sürdürülebilir bir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Taşköprü sarımsağı için stratejik bir yol haritasının hazırlanacağını söyledi. Eraslan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Anadoludakiler' programının '81 İl 81 Ürün' kapsamında geliştirilen çalışmalar arasında da yer alan Taşköprü sarımsağının öncelikli olarak mevcut durum analizi yapılarak ürün değer zinciri incelenecek. Paydaşların katılımıyla çalıştaylar düzenlenecek ve elde edilen veriler doğrultusunda yatırım ve proje önerilerini de içeren kapsamlı bir yol haritası hazırlanacak. Yol haritasında özellikle depolama, paketleme, markalaşma ve pazarlama altyapısının güçlendirilmesine yönelik stratejiler belirlenecek. Amacımız Taşköprü sarımsağını yalnızca bir tarımsal ürün olarak değil, yüksek katma değer üreten güçlü bir marka olarak konumlanmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

"Geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise projenin ilçe tarımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Taşköprü sarımsağımızın marka değerini yükseltecek önemli bir süreci başlatıyoruz. Üreticilerimizin daha fazla kazanmasını sağlayacak, ürünümüzün ulusal ve uluslararası pazarlardaki gücünü artıracak bu proje ile geleceğe yönelik güçlü bir yol haritası oluşturacağız. Taşköprü'müz için üretmeye, tarımımıza değer katmaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taşköprü sarımsağına stratejik yol haritası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mücahit Market Mücahit Market:
    taşköprü sarımsağı için stratejik yol haritası çok güzel ama yetkililer bunu gerçekten uygulayacak mı depo ve pazarlama altyapısı için konkret adımlar atacak mı öyle merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Sevgül Çiçek Sevgül Çiçek:
    valla bu projelerden her sene duymuyuz mu zaten ne oldu öncekilerden bir şey mi değişti halk tarafından nedir biliyor mu pek söylemeliyiz ki bu tip programlar genellikle kağıt üzerinde kalıyor meydanda da yok işi söyleyelim açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Bilgi Aktaş Bilgi Aktaş:
    şehirde yaşayan biri olarak sarımsak üretiminin detaylarını bilmiyorum ama taşköprü için iyi bir adım gibi görünüyor yol haritası hazırlanması da işi düzene sokar herhalde 0 0 Yanıtla
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