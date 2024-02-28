Coinbase, Bitcoin'in yükselişiyle teknik sorunlar yaşadı - Son Dakika
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Ekonomi

Coinbase, Bitcoin'in yükselişiyle teknik sorunlar yaşadı

ABD'nin büyük kripto para borsası Coinbase'de, Bitcoin'in 60 bin doların üzerine çıkmasıyla artan işlem trafiği nedeniyle teknik sorunlar yaşandığı bildirildi. Coinbase kullanıcıları, sıfır bakiye görme ve alım-satım hataları gibi sorunlarla karşılaşabileceği konusunda uyarıldı. Şirket, durumu araştırdığını ve güvenliklerinin sağlandığını belirtti. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, trafikteki artış nedeniyle yaşanan sorunlar için özür dilediğini ve ekip olarak çözüm üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bitcoin'in fiyatı ise 60 bin doların üzerine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

28.02.2024 22:53
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ABD'nin büyük kripto para borsası Coinbase'de, kripto para birimi Bitcoin'in 60 bin doların üzerine çıkmasıyla artan işlem trafiği nedeniyle bir dizi teknik sorun yaşandığı bildirildi.

???????Coinbase'den yapılan açıklamada, bazı kullanıcıların Coinbase hesaplarında sıfır bakiye görebileceği ve alım veya satım sırasında hatalar yaşayabileceği belirtilerek, durumun farkında olunduğu aktarıldı.

Bu durumun araştırıldığı ve kısa süre içerisinde bilgilendirme yapılacağı belirtilen açıklamada, "Varlıklarınız güvende." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Coinbase'den yapılan bilgilendirmede, müşteri ticaretinde iyileşme görülmeye başlandığı ancak artan trafik nedeniyle bazı müşterilerin giriş yapma, gönderme, alma ve bazı ödeme yöntemlerinde hala hatalar görebileceği kaydedildi.

Coinbase Üst Yöneticisi (CEO) Brian Armstrong ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte büyük bir artışla karşı karşıyayız, karşılaştığınız sorunlar için özür dileriz. Ekip durumu düzeltmek için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 60 bin doların üzerine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,9 artarak 2 trilyon 250 milyar dolara yükseldi.

En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı TSİ 22.16 itibarıyla son 24 saatte yaklaşık yüzde 8 artarak 61 bin 300 doların üzerine çıktı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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