CoinTR, 112 Kız Çocuğunun Eğitimi İçin Destek Verdi - Son Dakika
CoinTR, 112 Kız Çocuğunun Eğitimi İçin Destek Verdi

09.04.2026 14:34
CoinTR, Koruncuk Vakfı işbirliğiyle mart ayında 112 kız çocuğunun eğitimine toplam 536 bin lira katkı sağladı.

CoinTR'nin mart ayı boyunca Koruncuk Vakfı için sürdürdüğü kampanya kapsamında 112 kız çocuğunun eğitimine destek sağlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CoinTR, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarına, akademik başarı ön koşulu olmaksızın ortaokuldan üniversiteye kadar barınma ve bakım hizmeti sunan Koruncuk Vakfı ile işbirliğine gitti.

Türkiye'de çocuk hakları ve eğitimi alanında faaliyet gösteren Koruncuk Vakfı, her yıl binlerce çocuğun daha iyi bir geleceğe ulaşmasını sağlıyor. CoinTR, mart ayında gerçekleştirilen kampanya kapsamında, doğrulanan her kullanıcı adına kız çocuklarının eğitimi için Koruncuk Vakfına toplam 536 bin 400 lira destekte bulundu.

Söz konusu girişim ile CoinTR kullanıcılarının da katılımıyla Türkiye'deki çocukların eğitimine doğrudan katkı sağlandı.

"Toplumsal etkiyi görünür kıldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CoinTR Marka ve Pazarlama Direktörü Efe Can, Koruncuk Vakfı'nın, kız çocuklarının eğitimine ve yaşam kalitesine yaptığı katkılarla Türkiye'de fark yaratan bir kuruluş olduğunu belirtti.

Mart ayı boyunca kullanıcıların desteğiyle bu misyona katkıda bulundukları için büyük mutluluk duyduklarına değinen Can, "Bu girişim, toplumsal etkiyi görünür kılarken, çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Figen Samuray da kız çocuklarının güvenli bir ortamda büyüyerek eğitimlerine kesintisiz devam edebilmesi için çalıştıklarını aktardı.

CoinTR ile mart ayı boyunca hayata geçirdikleri işbirliğinin, dayanışmanın somut bir örneği olduğunu kaydeden Samuray, "CoinTR'nin ve kullanıcılarının katkıları sayesinde daha fazla kız çocuğunun eğitim yolculuğunu destekleme imkanı bulduk. Kız çocuklarının geleceğine sağladıkları bu kıymetli katkı için CoinTR ailesine ve kampanyaya destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CoinTR, 112 Kız Çocuğunun Eğitimi İçin Destek Verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: CoinTR, 112 Kız Çocuğunun Eğitimi İçin Destek Verdi - Son Dakika
