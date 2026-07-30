CoinTR\'den Yeni Finansal Hizmet: Kur+

COİNTR Ürün ve Operasyon Direktörü Büşra Özsipahi, "Kur+ ile kullanıcılarımıza sadece bir işlem platformu değil; tüm finansal ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabilecekleri kapsamlı bir alım satım deneyimi sunuyoruz. Kur+'ı yeni servislerle zenginleştirerek CoinTR'yi bir finansal hizmet merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcısı CoinTR, yeni nesil finansal hizmet merkezi Kur+'ı hayata geçirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre CoinTR'nin uzun vadeli ürün stratejisinin önemli bir parçası olarak konumlanan Kur+, finansal çözümleri tek bir çatı altında toplayan dinamik bir platform olarak öne çıkıyor. Kur+, zamanla gelişerek farklı finansal servisleri de bünyesinde barındıracak bir yapı olarak hizmet verecek. Platformun ilk aşamasında ise kullanıcılar, Türk Lirası'nı daha avantajlı koşullarla dönüştürebilecek.

'Al. Sat. Sakla Artısıyla' sloganı ile lanse edilen Kur+, CoinTR kullanıcılarının davranışları ve beklentileri doğrultusunda geliştirildi. Şirket yaptığı analizlerde, kullanıcıların yalnızca alım-satım işlemleriyle sınırlı kalmak istemediğini; dijital varlıklarını daha pratik, avantajlı ve hızlı bir deneyimle yönetmek istediğini ortaya koydu.

Bu içgörüden yola çıkılarak geliştirilen Kur+, kullanıcıların farklı finansal ihtiyaçlarına tek bir noktadan ulaşabileceği ve zamanla yeni servislerle zenginleşecek bir finansal merkez olarak tasarlandı. Bu yapı ile kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi anlayan ve bu ihtiyaçlara göre şekillenen daha akıllı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kur+'ın kullanıma sunulmasına özel katılım koşullarını sağlayan yeni kullanıcılar 400 TL değerinde hediye alabilecek. Bunun yanı sıra KYC ve KYB sürecini tamamlayan uygun yeni ve mevcut kullanıcılar ise KUR+ işlem hacimlerine ve Net TL Yatırma kademelerine göre Hediye Merkezi Bonus Puanı kazanabilecek.

Kur+ kullanıma sunulması için düzenlenen hediye bonus günleri 20 Temmuz saat 19: 00 - 23 Ağustos 2026 saat 18: 59 (TSİ) tarihleri arasında geçerli olacak.

CoinTR Ürün ve Operasyon Direktörü Büşra Özsipahi yaptığı açıklamada "Geleneksel yatırım araçları ile kripto varlık ekosistemi birbiri ile iç içe geçmiş durumda. Kullanıcı yatırımlarını yönetirken kendisi için en uygun ve avantajlı araca yatırım yapmak istiyor. Bunu yaparken de fiyat kontrolünü hala geleneksel yöntemlerle döviz büroları üzerinden yapıyor.

Kur+ ile amacımız kullanıcılara kripto varlıklar alım satımının yanı sıra döviz için de bir alternatif sunmak. Kullanıcılarımızın geri bildirimlerine dayanarak geliştirdiğimiz Kur+'ta ilk etapta Türk Lirasını avantajlı olarak dönüştürebilecekler. Kur+ ile, kullanıcılarımıza sadece bir işlem platformu değil; tüm finansal ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabilecekleri kapsamlı bir alım satım deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Kur+'ı yeni servislerle zenginleştirerek CoinTR'yi bir finansal hizmet merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.