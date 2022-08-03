Çölün ortasında Karadeniz'i aratmayan görüntü- Çölün ortasında 30 milyon yatırım yaptı, beklenti yüksek

Çiftçi Kemal Aydın:

" Rekolte olarak şu an gidişat iyi, zararı yok"

" Şu ana kadar sulama sistemine 30 milyon yatırım yaptık"

" Silvan Barajı faaliyete girer, bizde bu maliyetlerden kurtuluruz"

" Üretimde son 4-5 senedir çiftçimiz alışta iyi ürün alabiliyoruz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Kayayolu köyünde 30 milyon yatırım yapılarak ekilen pamukta üretici rekoltede yüksek verim bekliyor.

Sur ilçesine bağlı Kayayolu köyünde çiftçi Kemal Aydın, daha önce buğday, arpa, mercimek gibi gıdaların ekildiği alana sadece sulama için 30 milyon yatırım yaparak pamuk ekti. Çölün ortasında adeta Karadeniz'in yemyeşil alanlarını andıran pamuk tarlasında şimdiye kadar hizmettin iyi gittiği ve hasat zamanına kadar yüksek rekolte beklendiği belirtildi.

Çiftçi Kemal Aydın, Kayayolu köyünde arazi kiralayıp 5 bin dönüme pamuk ektiklerini söyledi. Hepsini damlama sistemiyle suladıklarını aktaran çiftçi Aydın, "Biz bu işi artık yapamayacak duruma gelmiştik. Sürdürülebilir tarım için damlamaya olmazsa olmaz diye baktık. Günde 900 dönüm araziyi az bir suyla sulayabiliyoruz. Düşük bir enerji, az gübreleme ile bu işi bugüne kadar getirdik. Şu ana kadar pamuğun durumu da iyi. Yüksek verimi düşük maliyetle damlama yaparak bu işi sürdürebilir diye düşündük. 5 bin dönüm pamuk, 3 bin dönüme yakında mısır arazimiz var. Onu vahşi sulama ile suluyoruz. Rekolte olarak şu an gidişat iyi, zararı yok. Hava şartları da iyi. Hala besleme yapıyoruz" dedi.

"Son 4-5 senedir çiftçimiz alışta iyi ürün alabiliyor"

Daha önceleri bulunan arazide mercimek, buğday, arpa kuru tarım yapıldığını ifade eden Aydın, "Buraya suluyu ilk biz yaptık. Şu ana kadar 30 milyon sulama sistemine yatırım yaptık. Daha maliyet var. Son güne kadar da masraf olacak. Sezon sonunda elektrik faturaları var. İşçilik ücretleri var. Sezon sonunda maliyetler net çıkar. Hayat risk. Risk deyip çalışmayız. Bizim işimiz bu, çiftçilikten geliyoruz. Üretimde son 4-5 senedir çiftçimiz alışta iyi ürün alabiliyoruz. Bismil-Diyarbakır arası arazi geniştir. Bu sistemlerle artık sulanabilecek. Çünkü elektrik pahalı. Büyük bir araziyi nasıl ekerim deyip damlama ve yağmurlama ile. Başka çare yok. Batman'dan, Silvan ta fakülteye kadar yol boyunca 6-7 gölet var. Bu göletler normalde Malabadi Barajından beslenecek. 3 milyon döneme yakın arazi bu proje ile sulanacak. Ama bu projeler hep yarım kalmış. Bu göletler bitti ama yıllardır faaliyete girmediler. Bu göletten faydalanmak istedik. Kendi imkanımızla sulama sistemini kurduk. Şu anda o sudan faydalanıyoruz. Bu Silvan Barajı inşallah en yakın zamanda faaliyete girer. Bizde bu maliyetlerden kurtuluruz" şeklinde konuştu.