Consus Enerji halka arz oluyor - Son Dakika
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Consus Enerji halka arz oluyor

08.04.2022 12:01
Consus Enerji halka arz oluyor

Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan Consus Enerji halka arz oluyor.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan Consus Enerji halka arz oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Consus Enerji, nominal hisse başına 4,50 TL fiyatla 14-15 Nisan'da borsada satış - sabit fiyatla talep toplama ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek.

Halka arz büyüklüğünün yarısı kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, Consus Enerji'nin borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.

Özellikle tarımsal üretime yaptığı katkılarla, Türkiye'nin önde gelen biyokütle enerji üreticilerinden biri haline gelen Consus Enerji'nin, 40 MW'ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise dağıtık enerji tesislerinden olmak üzere toplam 94,1 MW'lık kurulu gücü bulunmakta. Consus Enerji, dağıtık enerji kapsamında ise yap-işlet modeli ile Türkiye'nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Dağıtık enerji kapsamında, yap-işlet modeli ile Türkiye'nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması olarak Consus Enerji, yüksek verim ile işlettiği santrallerle tüketicileri, elektrik, ısı ve soğutma enerjilerinde tasarrufla buluşturuyor.

Gelecek dönemde özellikle yenilenebilir enerjideki üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Consus Enerji, yine tüm yatırım maliyetlerini üstlendiği yap-işlet modeli kapsamında, tüketicilerin öz tüketimlerine yönelik güneş enerjisi santrallerini hayata geçirmeyi, bu sayede tüketicilerin enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

"700 bin dönüm araziye dokunup, çiftçiye tasarruf ettiriyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, iş modellerinin, karbon sınırlamaları kapsamında müşterilerine rekabetçilik kazandıracağını belirtti.

Yenilenebilir enerji ile özellikle ihracatçı firmaların gelecek dönemde uygulamaya geçecek olan sınır vergilerinden etkilenmeden, işlerine rekabetçi bir şekilde devam etmelerine olanak sağlamayı amaçladıklarını aktaran Arpacıoğulları, "Benzer şekilde sanayicilerimizin yanı sıra ticari işletmeler de karbon ayak izlerini sıfırlamak için yenilenebilir enerji çözümlerine büyük ilgi gösteriyor. Tabii ki, buradaki önemli nokta yine işletmeleri herhangi bir yatırım maliyetine katlanmadan tasarrufla buluşturmak." ifadelerini kullandı.

Biyokütleden elektrik üretimi alanında yatırım yapan Türkiye'nin sayılı şirketleri arasında olduklarının altını çizen Arpacıoğulları, şu değerlendirmede bulundu:

" Aydın, Şanlıurfa ve Mardin'deki santrallerimiz ve 29,2 MW kurulu gücümüz ile çoğunlukla hasat sonrası tarlada kalan veya anız olarak yakılan ve herhangi bir ekonomik değeri bulunmayan mısır sapı, pamuk sapı gibi artıkları toplayarak enerjiye dönüştürüyoruz. Bizi sektördeki diğer yatırımcılardan ayırt eden bir fark da, biyokütle yakıtlarımızın önemli bir kısmını kendi ekipmanlarımız ve yetişmiş personelimiz ile topluyor olmamız. Bu bize biyokütle tedarikinin sürdürülebilir kılınmasında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu sayede çiftçimizin tarımsal artıklarını modern makineler ve ekipmanlarla tarladan toplayıp, üreticiyi bu yükten kurtararak mazot ve işçilik maliyetlerinden tasarruf ettiriyoruz. Yılda yaklaşık 350 bin ton biyokütle topluyoruz. Bu da yılda yaklaşık 700 bin dönüm araziye bir şekilde dokunuyor ve temizliğini yapıyoruz demek."

Arpacıoğulları, ayrıca yurt dışı büyüme hedefleri kapsamında yakın zamanda Karayip bölgesinde bulunan Antigua ile 5 MW'lık bir güneş santralinin yapımı, alım ve tarife garantisi kapsamında 30 yıl işletilmesine yönelik ön mutabakat imzaladıklarını belirtti.

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SPK'dan iki şirketin halka arzına onay SPK'dan iki şirketin halka arzına onay Enerji sektöründe yeni iş modelleri geliştiriliyor Enerji sektöründe yeni iş modelleri geliştiriliyor

Yenilenebilir Enerji, Yatırım, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Consus Enerji halka arz oluyor - Son Dakika


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