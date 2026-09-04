COP31 Antalya'da turizm sezonunu uzatacak, oteller kasım sonuna kadar dolu olacak - Son Dakika
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COP31 Antalya'da turizm sezonunu uzatacak, oteller kasım sonuna kadar dolu olacak

COP31 Antalya\'da turizm sezonunu uzatacak, oteller kasım sonuna kadar dolu olacak
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Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31 iklim konferansı, turizm sezonunun kasım ayının üçüncü haftasının sonuna kadar uzamasını sağlayacak. AKTOB Başkanı Kavaloğlu, organizasyonun başarılı geçeceğine inandığını ve otellerdeki dolulukların artacağını belirtti.

Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye'nin sürdürülebilir turizm alanındaki çalışmalarını dünyaya tanıtmasına ve turizm sezonunun uzamasına katkı sağlayacak.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya, 5-9 Ekim'de düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ardından 9-20 Kasım'da COP31'e ev sahipliği yapacak.

Her iki organizasyonun da özellikle ekim ve kasım aylarında otellerdeki doluluk oranlarını artırması ve turizm sezonunun uzamasına katkı sağlaması bekleniyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, COP31'in Antalya turizmi açısından önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

EXPO alanının rehabilite edilerek yeniden kullanılacak olmasının da önemli olduğunu belirten Kavaloğlu, bölgedeki çok sayıda otelin konferans kapsamında ziyaretçileri ağırlayacağını ifade etti.

Kavaloğlu, COP31'in turizm sezonuna olumlu katkı sağlayacağını vurgulayarak, "COP31'in çok başarılı geçeceğine ve turizm sezonunu uzatacağına inanıyorum. Ekim ayında Uzay Kongresi nedeniyle yoğunluk yaşanacak. Sonbahar tatilleri de bu dönemde turizme katkı sağlıyor." dedi.

Turizmin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların ekim ayındaki doluluklara olumlu yansıdığını anlatan Kavaloğlu, bazı otellerin kongre ve toplantı turizmine uygun olmadığı için kasım ayında sezonu kapattığını söyledi.

Kavaloğlu, COP31 sayesinde sezonun kasım ayının üçüncü haftasının sonuna kadar uzamasını beklediklerini dile getirerek, "Bu anlamda iklim konferansı bizim için çok önemli." diye konuştu.

Türkiye sürdürülebilir turizmde önemli bir örnek

Türkiye'nin Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile işbirliği yaparak Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hayata geçiren ilk ülke olduğunu hatırlatan Kavaloğlu, Türk turizminin sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Turizm sektörünün bu alanda öncü olduğunu ifade eden Kavaloğlu, şöyle konuştu:

"Turizm sektörü sürdürülebilirlik anlamında ülkemizdeki itici güç. Sürdürülebilir Turizm Programı'nı uygulayan ilk ülkeyiz. COP31'in Türkiye'de ve Antalya'da yapılmasını çok istiyorduk. Hayalimiz gerçekleşiyor. Türkiye ve Antalya bu organizasyon için önemli bir altyapıya sahip. Turizm sektörünün sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarını COP31'de anlatma fırsatımız olacak. Türkiye'de sürdürülebilirlikle ilgili çok iyi uygulamalar var. Özellikle Antalya bu konuda önemli bir merkez. GSTC sertifikalı otellerimizin sayısı da her geçen gün artıyor."

Kundu'da otellerde ciddi doluluk var

IC Hotels Green Palace ve Villas İşletme Müdürü İsmail Çağlar da COP31 kapsamında toplantı gruplarından üst düzey devlet yetkililerine kadar çok sayıda konuğun otellerde ağırlanacağını söyledi.

Organizasyon nedeniyle konaklama, yiyecek-içecek ve güvenlik hizmetlerinde hazırlıkların yeniden düzenlendiğine dikkati çeken Çağlar, otellerinde özel önlemler aldıklarını kaydetti.

Çağlar, COP31'in sezon sonuna denk gelmesi nedeniyle turizm açısından önemli bir hareketlilik oluşturacağını belirterek, "Normalde ekim ve kasım aylarında sezonun sonuna geliyoruz. Ancak COP31'den beklentimiz olumlu. Özellikle Kundu bölgesindeki otellerde ciddi doluluklar var." diye konuştu.

Çok sayıda heyeti farklı bölgelere yönlendirmek durumunda kaldıklarını vurgulayan Çağlar, bu durumun şehir otellerine de olumlu yansıyacağını ve yaklaşık 150 bin ziyaretçi beklendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Antalya, Turizm, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi COP31 Antalya'da turizm sezonunu uzatacak, oteller kasım sonuna kadar dolu olacak - Son Dakika

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