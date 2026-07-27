COP31 için Garanti BBVA ve BBVA Ortaklığı - Son Dakika
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COP31 için Garanti BBVA ve BBVA Ortaklığı

COP31 için Garanti BBVA ve BBVA Ortaklığı
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Türkiye, COP31 İklim Zirvesi'nde Garanti BBVA ve BBVA'yı 'Küresel Bankacılık Partneri' olarak seçti.

Türkiye'nin COP31 ev sahipliği kapsamında Garanti BBVA ve BBVA, COP31 İklim Değişikliği Zirvesi'nin "Küresel Bankacılık Partneri" oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğinde, Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) için hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum öncülüğünde farklı sektörlerle işbirliği ve ortaklık anlaşmaları hayata geçiriliyor.

Bu süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) "COP31 iş dünyası elçisi", Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) "COP31 stratejik ortağı", Türkiye Bankalar Birliği (TBB) de COP31 Başkanlığının "finansal alandaki iş ortağı" oldu.

Öte yandan COP31 İklim Değişikliği Zirvesi için bankacılık alanında önemli bir adım daha atıldı. Garanti BBVA ve BBVA, COP31 İklim Değişikliği Zirvesi'nin "Küresel Bankacılık Partneri" oldu.

"Türkiye'nin iklim eylemi için kararlılığını dünyaya duyuracağız"

Bakan Murat Kurum, bu kapsamda Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten'i Bakanlık'ta kabul etti.

Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu yıl Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız COP31 Zirvesi'nde her kesimle el ele vererek kamu ve özel sektörün güçlerini birleştirecek, Türkiye'nin iklim eylemi için kararlılığını dünyaya duyuracağız. Bu kapsamda bankacılık sektörümüzle önemli bir adım attık. Garanti BBVA ile BBVA Grubu, COP31'in Küresel Bankacılık Partneri oldu. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ile görüşerek süreçte yapabileceklerimizi değerlendirdik. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda daima yanımızda olan Garanti BBVA ve BBVA'nın COP31'e de katkı sunacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. COP31'de taahhütlerin eyleme dönüşmesi için istikrarlı adımlarımız devam edecek."

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten de COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin ülke için tarihi fırsat olduğunu, BBVA ile birlikte "COP31'in Küresel Bankacılık Partneri" olmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Akten, bu ortaklığı yalnızca bir sponsorluk olarak değil Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandıracak stratejik yolculuğun başlangıç noktası olarak gördüklerini ifade etti.

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan BBVA Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç de Birleşmiş Milletler ve COP31 Başkanlığını, konferansın "Küresel Bankacılık Partneri" olarak desteklemekten büyük gurur duyduklarını, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlardaki deneyimlerini, güçlü müşteri ilişkilerini ve yetkinliklerini COP31'in önceliklerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamak için seferber edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Garanti Bankası, Ekonomi, Türkiye, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi COP31 için Garanti BBVA ve BBVA Ortaklığı - Son Dakika

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