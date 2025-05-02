Corendon Airlines Antalya Markalar Kongresi'nde - Son Dakika
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Ekonomi

Corendon Airlines Antalya Markalar Kongresi'nde

Corendon Airlines, Antalya'da düzenlenen kongrede Z kuşağına yapılan yatırımı vurguladı.

02.05.2025 17:17
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Corendon Airlines, şehrin turizm ve marka gücüne değer katma amacıyla düzenlenen Antalya Markalar Kongresi'nde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya Halkla İlişkiler Derneği (AHİD) tarafından düzenlenen kongre, turizm sektörünün gelişimi ve şehrin marka değerine katkı sağlanması amacıyla Antalya'da gerçekleştirildi.

Kongre, kentin köklü ve uluslararası markalarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Kongredeki panele katılan Corendon Airlines İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Berna Oskay, panel kapsamında "Turizmde Markalaşmanın Anahtar: İnsana Yatırım ve Z Kuşağı Gerçeği" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Açıklamada sunumda yaptığı konuşmasına yer verilen Oskay, "Z kuşağına yapılan yatırım, turizmin geleceğine yatırımdır." ifadesini kullandı.

Oskay, turizmde sürdürülebilir markalaşmanın yalnızca fiziksel yatırımlarla değil, insan kaynağına yapılan stratejik yatırımlarla mümkün olduğunu vurguladı.

Sektörde görev alan her çalışanın, sadece operasyonel bir aktör değil markanın yüzü, elçisi ve müşteri deneyiminin temel taşıyıcısı olduğunu belirten Oskay, nitelikli insan kaynağını merkeze alan bir anlayışın artık kaçınılmaz hale geldiğini aktardı.

Özellikle Z kuşağının sektördeki dönüşümde belirleyici rol oynadığına dikkati çeken Oskay, söz konusu kuşağın, anlam odaklı, dijital uyumlu, kapsayıcı ve esnek çalışma ortamları talep ettiğini belirtti.

Oskay, Z kuşağının beklentilerine cevap veren kurumların yalnızca yetenek kazanımıyla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda geleceğin güçlü işveren markaları arasında yer alacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Havacılık, Etkinlik, Ekonomi, Antalya, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Corendon Airlines Antalya Markalar Kongresi'nde - Son Dakika

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