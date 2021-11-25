Corendon Airlines'dan Süper Cuma kampanyası

Corendon Airlines, 31 Mart 2022'ye kadar gerçekleştirilecek tüm uçuşlarda yüzde 20 indirim sunuyor.

Corendon Airlines'dan yapılan açıklamaya göre, 25-28 Kasım'da uçak bileti rezervasyonunu yapanlar, Süper Cuma fırsatlarından yararlanarak avantajlı seyahat gerçekleştirebilecek.

Corendon, Türkiye'nin 12 şehri ile Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika ve Polonya'yı kış sezonu boyunca birbirine bağlayan direkt uçuşlardan biri ile indirimli uçmanın da yolunu açıyor.

Corendon Airlines, Avrupa ile Türkiye arasında kış boyunca düzenlediği yoğun uçuşların yanı sıra Avrupa'yı Akdeniz'in popüler tatil destinasyonları Kanarya Adaları, Madeira ve Hurghada ile de birbirine bağlamaya devam ediyor.

-Yapılan rezervasyonlar, 31 Mart 2022'ye kadar kullanılabilecek

25-28 Kasım'da rezervasyonunu yapanlar, 31 Mart 2022'ye kadar Corendon Airlines'ın güneşli destinasyonlarından dilediğine yüzde 20 indirimli uçmanın keyfini çıkaracak. Ayrıca dönüş bileti de alanlar, uçuşuna ait toplam net bilet fiyatına ekstra yüzde 10 indirim de kazanacak.