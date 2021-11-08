Corendon Airlines, Hollanda ve Belçika'daki seyahat acenteleriyle bir araya geldi

Avrupa'da yaşayan Türkler için sunduğu uçuşları arttıran Corendon Airlines, kendi grubu bünyesindeki Corendon Village Hotel Amsterdam'da düzenlediği gecede Hollanda ve Belçika'daki önde gelen seyahat acenteleri ile bir araya geldi.

Avrupa'nın farklı şehirlerinden Türkiye'nin 16 şehrine sunduğu direkt uçuşlar ilgi gören havayolu firması, Amsterdam'da düzenlediği akşam yemeği ile Hollanda ve Belçika'daki seyahat acenteleri ile bir araya gelerek 2022 için genişlettiği uçuş programını tanıtırken acentelere özel sundukları yeni hizmetler ve kampanyalar hakkında da bilgiler paylaştı.

"Hollanda ve Belçika'dan Türkiye'ye direkt uçuşlar"

Corendon Airlines'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Hollanda ve Belçika'nın Corendon Turizm Grubu'nun kurulduğu dönemdeki ilk operasyon alanları olduğunun ve bu bölgede önemli bir sektörel birikimleri olduğunun altını çizerken Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türk yolcular için Anadolu'ya direkt uçmanın öneminin de farkında olarak bu pazarlarda büyümeye devam edeceklerini bildirdi.

"Yeni destinasyon Morokko"

Yeni destinasyonun Morokko olduğunu belirten Yıldıray Karaer, "Geride bıraktığımız yaz sezonunda Avrupa'dan hem tatil destinasyonlarına hem de Anadolu'ya yaptığımız uçuşlarımıza yoğun talep oldu. Önümüzdeki kış ve devamındaki yaz sezonunda da bu talebin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Bu nedenle 2021-2022 kışı boyunca Hurghada ve Kanarya Adaları'na uçarken 2022 Yazına da yeni bir destinasyon planlayarak Morokko'nun 3 farklı noktasına uçuşlar sunduk. bu Morokko uçuşlarımızın özellikle Belçika'da yaşayan etnik nüfusun da ilgisini çektiğini görüyoruz" dedi.

"Gecede ünlü isim Sunay Akın sahne aldı"

Şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, Corendon Airlines'ın davetinde konuk konuşmacı olarak katılırken hikayeleri ve anlatımı ile tüm misafirlere keyifli anlar yaşattı. - ANTALYA