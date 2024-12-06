Corendon, Genç Pilotlar için Eğitim Programı Başlatıyor

Ekonomi

Corendon Airlines, "Trainee First Officer" (TFO) pilot yetiştirme programı ile genç pilot adaylarının havacılık tutkusunu gerçeğe dönüştürüyor. Hava yolu şirketi, 2015 yılından bu yana başarıyla uyguladığı proje ile sektörün kaptan pilot ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor.

Corendon Airlines'ın pilot yetiştirme programına 500 kaptan pilot adayı başvurdu

2024-2025 sezonu için 500 adayın başvurduğu programda, değerlendirme sürecinin ardından yeni pilotlar istihdam edilecek. Programla ilgili değerlendirme yapan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yıldıray Karaer, "2015 yılında başlattığımız 'Trainee First Officer' projemiz, havacılık sektöründe örnek bir pilot yetiştirme modeli olarak dikkat çekiyor. Bu proje kapsamında bugüne kadar 100'e yakın pilotu başarıyla yetiştirdik" dedi

Sınıf simulatör ve uçuş eğitimleriyle yaklaşık 6 ay süren program, adaylara teknik yeterlilik kazandırmakla birlikte aynı zamanda sektörün değişen ihtiyaçlarına uygun yetkinlikleri geliştiren kapsamlı bir eğitim ve kariyer planı sunuyor. TFO projesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, adayların eğitim masraflarını çalışarak geri ödeme imkanına sahip olması.

Adaylara iş garantisi veriliyor

Corendon'un uyguladığı model, sektördeki benzer projelere kıyasla daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir seçenek sunuyor. Ayrıca, programı başarıyla tamamlayan adaylara iş garantisi verilerek uzun vadeli kariyer imkanları sağlanıyor.

Havayolu firması adaylara uluslararası operasyonların bir parçası olma fırsatı da sunuyor. Farklı coğrafyalardaki uçuşlar, adayları farklı kültürlerle tanıştırmakla birlikte teknik beceriler konusunda da geliştiriyor. Şirket içindeki dayanışma ruhu ve güçlü ekip kültürü ise pilot adaylarının mesleklerine güvenle başlamalarını sağlıyor.

Pilotluk mesleğine olan ilgi artıyor

Son yıllarda pilotluk mesleğine olan ilginin belirgin bir şekilde arttığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yıldıray Karaer, yükselen bu trendi şu sözlerle değerlendirdi: "Havacılık sektörü, sunduğu uluslararası kariyer fırsatları, dinamik yapısı ve prestijli çalışma şartları ile yalnızca genç profesyonellerin değil, farklı sektörlerden gelen ve kariyerini değiştirmek isteyen bireylerin de dikkatini çekiyor. Trainee First Officer projemiz, bu eğilime öncülük ederek havacılığa gönül vermiş adayların mesleklerine adım atması için güçlü bir platform sunuyor."

"Bugüne kadar 100'e yakın pilotu başarıyla yetiştirdik"

Eğitim programının, Türk havacılık sektörüne nitelikli pilotlar kazandırarak önemli katkılarda bulunduğunu belirten Yıldıray Karaer, "2025 yılı için planladığımız Trainee First Officer programı kapsamında, havacılık sektörüne ilgi duyan genç yeteneklerden yoğun ilgi gördük. Şu ana kadar belirlediğimiz kriterlere uygun 500 başvuru aldık. 2025 yılı için programımıza ilk etapta 20 pilot adayını dahil etmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar 100'e yakın pilotu başarıyla yetiştirdik" dedi.

800'e yakın yeni pilot ihtiyacı var

Türkiye'nin sivil havacılık sektörünün, dünya genelindeki hızlı büyüme trendlerine paralel olarak büyük bir ivme kazandığını söyleyen Yıldıray Karaer, "Yolcu ve kargo taşımacılığında yeni hatların açılması, mevcut hava yolu şirketlerinin filolarını genişletme planları ve sektöre yeni oyuncuların katılması, 2025 yılı itibarıyla Türk sivil havacılığını daha büyük bir operasyonel kapasiteye taşıyor. Gelecek yıl, Türk sivil havacılığı bünyesinde toplamda 800'den fazla yolcu ve kargo uçağının operasyonel olacağı öngörülüyor" dedi. Bu kapsamda, hem yurt içi hem de uluslararası uçuşlarda talebin karşılanabilmesi için yeni pilotların devreye girmesinin gerektiğini ifade eden Yıldıray Karaer, sektörde 800'e yakın pilota ihtiyaç duyulacağını sözlerine ekledi. - ANTALYA