Çorum Belediyesi, ayçiçeği ekimine başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum Belediyesi, ayçiçeği ekimine başladı

Çorum Belediyesi, ayçiçeği ekimine başladı

Çorum Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Eskice köyü yakınlarındaki araziyi tarıma kazandırarak ayçiçeği ekimi yapıyor. Bu yıl da 80 dönümlük arazide ayçiçeği ekimi gerçekleştirilecek ve elde edilen mahsul ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

09.05.2024 11:28  Güncelleme: 11:32
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Çorum Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda başlattığı yılda ayçiçeği ekimini bu yıl da sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekilmeyen tarım arazisi kalmasın" talimatı üzerine Çorum Belediyesi, Eskice köyü yakınlarındaki su terfi istasyonunun çevresinde bulunan araziyi tarıma kazandırmıştı. Mülkiyeti Çorum Belediyesine ait olan 80 dönüm araziye daha önce yağlık ayçiçeği ekimi ve buğday ekimi yapılmıştı. Çorum Belediyesi aynı araziye bu yıl da ayçiçeği ekimi yapıyor.

Mahsulün ayçiçek yağı olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Belediyemize ait 80 dönümlük araziyi tarıma kazandırdık. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ayçiçek yağı ihtiyacını inşallah bu yıl da karşılayacağız. Rabbim bol ve bereketli mahsul versin." dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çorum Belediyesi, ayçiçeği ekimine başladı - Son Dakika

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