Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası

Çorum\'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Çorum'da domatesleri tepki olarak çöpe döken pazarcı ve malların sahibi hal esnafına 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar para cezası verileceğini duyurdu. Bu eylem, piyasada darlık yaratmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya, tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirildi.

01.04.2025 08:02
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Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Çorum'da Z.R. isimli bir pazarcının domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğünün görülmesine ilişkin, Çorum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme ve işlem başlatıldığını açıkladı.

PİYASA DENGESİNİ ENGELLEME

Yapılan inceleme sonucunda bu eylem, piyasada darlık yaratmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya, tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirildi.

17,2 MİLYON TL'YE KADAR CEZA KESİLECEK

Gürcan, Z.R. ve malların gerçek sahibi olan 'Z…' unvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatıldığını, her ikisine de 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesileceğini belirti.

Açıklamada, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında işlem yapılacağı bilgisini de paylaşan Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Yerel Haberler, Mahmut Gürcan, 3-sayfa, Ekonomi, Çorum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası - Son Dakika

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