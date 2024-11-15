Çorum\'da Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri İçin Son Ödeme Tarihi 2 Aralık

Ekonomi

Çorum Belediyesi'nden emlak vergisi ve işyerlerine ait çevre temizlik vergilerinin 2024 yılı 2. taksit ödemelerinin son günün 2 Aralık olduğu hatılatılması yapıldı.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, her yıl iki taksit halinde ödenen emlak, işyeri çevre temizlik ve ilan reklam vergileri 2. taksidinin son ödeme tarihinin Kasım ayı sonuna kadar olduğunu belirtilerek vatandaşların ödemelerini 2 Aralık Pazartesi mesai saati bitimine kadar yapabilecekleri ifade edildi. Açıklamada "Hemşehrilerimizin ödemelerle ilgili yoğunluk yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz. Ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlarımız Çorum Belediyesi'nin resmi web sitesinden, Belediye veznelerinden ya da Halkbank, Denizbank, Fatura Ödeme Merkezleri ve PTT Şubelerinden de ödeme yapabilirler" denildi. - ÇORUM