Çorum'da Kadınların Sanayiye Entegrasyonu İçin Önemli Adım - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum'da Kadınların Sanayiye Entegrasyonu İçin Önemli Adım

Çorum\'da Kadınların Sanayiye Entegrasyonu İçin Önemli Adım

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Çorum'da yürütülen 'Çorum Sanayiinde Kadın Eli' projesi kapsamında, 10 kadına CNC operatörlüğü eğitimi verildi. Bu eğitimle birlikte kadınlar sanayideki yerlerini alarak yeni kariyer olanaklarına kavuştu.

23.10.2024 13:13  Güncelleme: 13:15
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Çorum Valiliği ve Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle yürütülen "Çorum Sanayiinde Kadın Eli" projesi kadınların sanayiye entegrasyonu adına önemli bir adım atıyor.

OKA, Çorum OSB Müdürlüğü ve Yağmaksan A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen alt protokol kapsamında, Çorum sanayisinde iş arayışında olan 10 kadına "CNC Operatörlüğü" eğitimi verildi. Sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli kadın CNC operatörlerinin yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen bu eğitim programı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İşgücü Piyasası Araştırması ve Çorum Yatırım Destek Ofisi'nin saha çalışmaları sonucunda ortaya çıkan gerçek ihtiyaçlara dayanıyor. Program, sanayide en yaygın kullanılan ve yüksek teknoloji gerektiren talaşlı imalat yöntemlerinden biri olan CNC dik işleme teknolojisi üzerine odaklandı. CNC Dik İşleme Teknolojisi ile donatılan kadınlar, sanayideki yerlerini sağlamlaştırarak yeni bir kariyer yolu çiziyor.

Kadın CNC operatörleri iş başı yaptı

Eğitime katılan kadınlar, teknik bilgi ve sanayi tecrübesine sahip adaylar arasından seçildi. Eğitim katılımcılarının oluşturulmasında Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi'nden (ÇOKİŞ) destek sağladı. Hem teorik bilgiyle donatılmış sınıf ortamında hem de Yağmaksan A.Ş.'nin gelişmiş üretim tesislerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilen program, Yağmaksan A.Ş. mühendisleri tarafından verilen Teknik Resim eğitimiyle başladı. Ardından, Tezmaksan Akademi tarafından düzenlenen 4 günlük yoğun CNC Dik İşleme Merkezi Operatörlüğü eğitimiyle devam etti. Katılımcılar, CNC teknolojisinin tüm inceliklerini öğrenerek Freze Tezgahı Kullanımı, CNC İşleme Merkezi Tanıtımı, Kontrol Paneli Kullanımı, CNC Takım Ayarları, Parça İşleme, CNC Programlama (G ve M Kodları), Güvenlik ve Operatör Bakımları gibi başlıca konular üzerinde yoğunlaştı.

Eğitim sürecinin sonunda, 7 kadın CNC operatörü, Yağmaksan A.Ş.'de iş başı yaparak Çorum sanayisinde yerlerini aldı.

Bu program, kadınların sanayide daha aktif rol almasını ve istihdam edilmesini hedefleyen çalışmaların bir parçası olarak, hem bölge ekonomisine hem de kadınların mesleki gelişimlerine katkı sağladı. Çorum sanayisinde kadın istihdamının artırılmasına yönelik bu adım, ilin sanayi sektöründeki rekabet gücünü artırmayı da amaçlıyor.

Orta Karadeniz sanayi sektöründe yeni dönem

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, kadınların iş gücüne daha aktif katılımını sağlamak ve iş dünyasında liderliklerini desteklemek amacıyla Kalkınma Ajansları 2024-2025 yılı çalışma temasını "Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı" olarak belirledi.

Kalkınma Ajansları, bu tema çerçevesinde sağladıkları proje destekleri ve danışmanlık hizmetleriyle kadınların iş gücündeki, toplumsal yaşamda ve girişimcilik ekosistemindeki rollerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu hedefle OKA tarafından kadınların sanayiye entegrasyonunu sağlayacak ilk adım olarak, "Cazgır A.Ş.'den Kadınlara Mesleki ve Teknik Eğitim" başlıklı proje ile Çorum OSB'de faaliyet gösteren Cazgır A.Ş.'de Hitit Üniversitesi iş birliği ile kadın kaynak ustaları yetiştirilip yeni istihdam imkanları oluşturuldu. İkinci adım, talaşlı imalat sektöründe ezberleri bozmak için atıldı. OKA'nın rehberliğinde yürütülen projeler, Çorum'da kadınların sanayiye kazandırılmasını sağlayarak hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. OKA, Çorum ilinden başlayarak attığı bu adımı tüm bölge illerinde yaygınlaştırarak bölgede sanayi sektöründe yeni dönemi başlatmayı hedefliyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Karadeniz, Ekonomi, Eğitim, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum'da Kadınların Sanayiye Entegrasyonu İçin Önemli Adım - Son Dakika

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