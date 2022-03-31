Çorum'da TKDK'ye 340 milyon lira yatırım tutarlı 244 proje başvurusu yapıldı - Son Dakika
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Çorum'da TKDK'ye 340 milyon lira yatırım tutarlı 244 proje başvurusu yapıldı

31.03.2022 17:05
Çorum'da TKDK'ye 340 milyon lira yatırım tutarlı 244 proje başvurusu yapıldı

Çorum'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 11. başvuru çağrı döneminde 340 milyon lira yatırım tutarı bulunan 244 proje için başvuru yapıldığı bildirildi.

Çorum'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 11. başvuru çağrı döneminde 340 milyon lira yatırım tutarı bulunan 244 proje için başvuru yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek, proje başvuruları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalvaçer, TKDK'nin, AB ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanıyla yürütülen IPARD programının uygulayıcısı olduğunu belirtti.

"Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" alanında 14 Ocak'ta tıbbi ve aromatik bitki üretimi için makine ekipman alımı, işleme tesisleri, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik 11. başvuru çağrı ilanına çıkıldığını anlatan Yalvaçer, şunları kaydetti:

"Bu dönemde 180 milyon lirası hibe olmak üzere 340 milyon lira yatırım tutarlı 244 proje başvurusu alınmıştır. TKDK Çorum İl Koordinatörlüğümüz, 2013 yılından günümüze kadar IPARD I ve IPARD II dönemlerinde çıktığı proje çağrılarıyla yapım işi ve makine ekipman alımı içeren 1049 projeye destek sağlamış, 373 milyon lira yatırım tutarına sahip bu projelere 168,4 milyon lira hibe ödemiştir. 11. çağrı dönemindeki 340 milyon liralık yatırım tutarı, bir çağrı döneminde en yüksek yatırım talebinin yapıldığı dönem olmuş, bu bizleri gururlandırmıştır. Devletimizin IPARD programı aracılığıyla sağladığı desteklerle hayat bulan ve bu çağrı sonrasında hayat bulacak yatırımlar, ülkemiz ve ilimiz ekonomisine, istihdama ve üretime yıllar geçse de katkı sağlamaya devam edecek."

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Türkiye Cumhuriyeti, Yatırım, Çorum, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çorum'da TKDK'ye 340 milyon lira yatırım tutarlı 244 proje başvurusu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da TKDK'ye 340 milyon lira yatırım tutarlı 244 proje başvurusu yapıldı - Son Dakika
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